El Arosa visita hoy en Somozas a otro rival directo por ascender

El Arosa visita esta tarde al Somozas en el Manuel Candocia (17 horas) en la última jornada del año, previa al parón navideño. Partido de máxima exigencia para el equipo de Luisito Míguez ante otro rival directo, confeccionado para ascender. Los de Ferrolterra son quintos con 21 puntos, dos menos que el Arosa, y llegaN enrachados a la cita. Ganaron a Paiosaco y Fabril en las dos últimas jornadas. Solo encajaron dos goles en los últimos cinco partidos y están invictos en casa, donde ganaron a Arzúa, Viveiro, Choco y al propio Paiosaco y solo fueron capaces puntuar el Vilalbés (0-0) y el Silva (2-2).



Los visitantes recuperan a Brais Pedreira, que no está teniendo demasiado suerte con las lesiones en lo que va de temporada, y tienen la sensible baja de Sylla, que cumplirá sanción por acumulación de amonestaciones. En los locales es baja por sanción el central Kiko González, que lo ha jugado todo hasta la fecha, tampoco jugará Cambón ni el madrileño Rubén Blanco “Rubo”, que es el máximo goleador del equipo con solo 3 goles. Y es que el Somozas no destaca demasiado en el aspecto realizador, ya que lleva 14 en 13 partidos. Eso si, solo ha encajado 10, uno más que el Arosa.



Luisito reconoce que el Somozas “é un equipo moi bo, está a facer as cousas moi ben, pero nós tamén chegamos ben”, por ello prevé un buen partido. El técnico explica que a su rival “gústalle ser protagonista con balón”, por eso dice que el objetivo del Arosa esta tarde es “facer o noso fútbol” y quitarle el balón a su rival, tratando de llevar la inciativa. Ese es el plan, dos equipos con balón que transicionan bien.



El duelo definirá la zona alta en este parón, puesto que a una hora antes en Vilalba se enfrentan los dos primeros clasificados. Luisito reconoce que tiene dudas sobre el once inicial, que no decidirá hasta hoy antes del partido.