Arosa vs Boiro: el derbi de la Ría vuelve un lustro después

Arosa y CD Boiro se cruzan el domingo en A Lomba (18 horas) en el derbi de la Ría. Frente a frente estarán los dos únicos equipos arousanos que han militado en Segunda B, aunque el peso de su historia sea muy diferente.



El club de Vilagarcía, fundado en 1945, es el máximo exponente del fútbol de la zona. Militó una temporada en Segunda División (1949/1950), siete en Segunda B, una en Segunda RFEF (2021/2022), 51 en Tercera División, de las cuales 22 supuso jugar en el tercer escalón del fútbol español por debajo de Primera y Segunda, y cumple su tercera temporada en Tercera RFEF.



El CD Boiro, fundado en 1966, ascendió por primera vez a Tercera División en la temporada 1980/1981 y jugó en la categoría nacional trece campañas. En la actual se estrena en Tercera RFEF. En la 2016/2017, después de proclamarse campeón de Tercera, jugó por primera y única vez en la Segunda B. Fue su gran momento, pero las cosas acabaron muy mal en lo económico, descenso administrativo incluido.



De aquel gran Boiro de hace casi una década ya no queda nadie en la plantilla, pero sí en la del Arosa. El mediapunta de Malpica Manuel Romay. Estuvo dos temporadas, la del título, siendo un jugador importante pese a sus problemas de espalda y marcando en la ida de la eliminatoria de ascenso ante el Caudal. Y la de Segunda B, en la que jugó casi tres mil minutos y anotó siete tantos.

Romay jugó en el CD Boiro las dos mejores temporadas de su historia | G.S.



Romay: “Todos los recuerdos que tengo de Boiro son buenos"

“Fueron dos años espectaculares, aunque acabó feo porque el equipo bajó por impagos. Personalmente el segundo año estuve a un nivel muy bueno y me permitió volver al Deportivo B”, recuerda Romay. “Todos los recuerdos que tengo de Boiro son buenos. Además viví allí, mi cuñado es de allí, la afición es espectacular, vive el fútbol un montón y llena el campo”.



Romay reconoce que será más especial el partido de la segunda vuelta cuando regrese a Barraña, donde no ha vuelto a jugar desde entonces. “Me va a gustar volver porque todos los recuerdos que tengo de esa etapa son muy buenos”.



Jorge Manuel Romay fue uno de los fichajes estelares del Arosa en verano. Y cada semana que pasa va cumpliendo las expectativas generadas. “Estoy adaptándome. Sabía que me iba a costar por el tema de empezar a trabajar. Pero creo que voy en la línea del equipo, mejorando”.



Sobre la marcha del Arosa, el mediapunta explica que “lo más extraño fue perder los tres primeros partidos”, pero cree que, dentro de lo malo, eso servirá para no bajar los brazos. “No se va a relajar nadie porque todos le vimos las orejas al lobo”, explica. “No nos vamos a confiar, lo que no quiere decir que no vayamos a perder más. Pero vamos a intentar alargarlo e intentar que no vuelva a pasar. Si sucede, nos repondremos como ya lo hicimos”.

"Lo más extraño fue perder los tres primeros partidos, ahora nadie se va a relajar porque le vimos las orejas al lobo"



El Arosa transmite cada vez mejores sensaciones de juego. “La gente está más cómoda y tenemos una muy buena plantilla, con un nivel muy alto para la categoría”. Para el Arosa es el segundo derbi seguido, otra vez contra un vecino en crisis. “Fuimos a Vilalonga y fue de los mejores partidos que hicimos. Serios y cómodos. En casa se nos exige incluso más, nosotros mismos también lo hacemos”.

“La gente está más cómoda y tenemos una muy buena plantilla, con un nivel muy alto para la categoría”

El Boiro tiene mucho que demostrar en A Lomba tras el 1-6 encajado ante el Arteixo. Empezando por mejorar su imagen. Desde su experiencia, Romay cree que “ por jugadores no deberían estar tan abajo, hay partidos que son baches o puntos de inflexión y esperemos que este no sea el suyo de despertar porque tenemos que aprovechar que vienen con algo de ansiedad”.

Pablo Vidal: “Está siendo una semana complicada”



El último precedente del derbi de la Ría fue en la temporada 2018/2019. Hace más de cinco años en Barraña el Arosa ganó 1-4. En los visitantes ya estaba un joven Carlos Torrado, que cerró una goleada que abrió Sylla, que ahora disfrutará el partido en el bando contrario. En los locales jugaba Cardeñosa, actual entrenador, y también el vigente capitán, Pablo Vidal, que fue el autor del gol boirense.

Cardeñosa saluda a Sylla, que ahora está a sus órdenes, en el último precedente entre ambos equipos hace cinco años / G. S.



Vidal, a sus 33 años, cumple su séptima temporada consecutiva en Barraña. Ha vivido desde dentro una etapa complicada, en la que se persiguieron los objetivos de amortizar la deuda y regresar a Tercera. Se consiguieron el pasado curso. En lo deportivo hubo un feliz desenlace con el trabajo que inició Anxo Casalderrey y remató Cardeñosa. “Estuvimos martilleando año tras año hasta que lo conseguimos. Ya tocaba, la verdad. Esta es la categoría que se merece el Boiro”, dice el capitán.



La eliminatoria de Copa del Rey contra el Real Mallorca fue la guinda a la gestión económica realizada por la directiva que preside Marcos Martínez. “Yo llegué cuando el equipo había descendido de Segunda B”, recuerda el lateral zurdo ribeirense. “La deuda estaba en torno a los 400.000 euros, creo que se hicieron las cosas bien. Yo lo veo desde dentro y creo que el club está ahora muy bien. Las cosas las hacen con cabeza, la gente está contenta y la afición siempre apoya porque en Boiro se vive mucho el fútbol”

Pablo Vidal, capitán del Boiro, celebra el ascenso | G.S.



En verano el Boiro optó por mantener gran parte del bloque del ascenso y reforzarse con jugadores con experiencia en la categoría como Borja Rey, Martín Sánchez, Álex Rey, Sylla o Pedrosa. Aunque arrancó con dos derrotas, no tardó en tomarle el pulso a la categoría al encadenar cinco jornadas sin perder. Pero su último mes ha sido desastroso.



Cuatro derrotas seguidas encajando además 14 goles, la última por 1-6 ante el Arteixo. “Empezamos un poco dubitativos, después hicimos buenos partidos y llegaron los resultados, y ahora es difícil explicar lo que pasa. Quizá ha sido un exceso de confianza y falta de concentración”.

"Es difícil explicar lo que pasa. Quizá ha sido un exceso de confianza y falta de concentración”



Pablo Vidal no está disfrutando de la continuidad deseada por problemas físicos, ya que desde la cuarta jornada arrastra problemas de pubis. El capitan boirense tiene claro por donde pasa la mejora para salir del bache. “Hay que aprender de todos los errores que cometimos e intentar ir a Vilagarcía para salir de esta pequeña crisis porque en esta categoría te compiten los 17 equipos y es peligroso entrar en una dinámica mala”.



La semana está siendo dura. “El vestuario está tocado. La gente está fastidiada porque lo del Arteixo fue una cosa que no esperábamos”, explica.



El Arosa, enrachado, no parece a priori el mejor rival para cambiar el paso. “Ellos empezaron mal, pero estaba claro que con el equipo que hicieron, entrenando por las mañanas de forma profesional, iban a salir de ahí y situarse donde están ahora. Van a pelear por los dos primeros puestos seguramente”.



Pese a ello, Vidal recuerda el nivel competitivo que está mostrando el Boiro contra los rivales de la parte alta, ya que ganó al líder Sarriana (0-3), empató con el Vilalbés (0-0) y perdió por la mínima ante Estradense (0-1) y UD Ourense (3-4). “Hicimos mejores partidos contra los de arriba, nos falta saber estar contra los que van a ser de nuestra liga”.

“En los derbis se iguala todo. Estamos motivados y creo que vamos a poder rascar algo"



Pablo Vidal confía plenamente en las opciones del Boiro en A Lomba. “En los derbis se iguala todo. Estamos motivados y creo que vamos a poder rascar algo porque son partidos donde las fuerzas se nivelan”. Vidal no duda de que la afición boirense no fallará. “El campo va a esta repleto de gente de Boiro”.

Dos grandes aficiones

Arosa y Boiro son dos equipos que tienen un gran apoyo detrás, con aficionados fieles que acuden cada fin de semana para estar al lado de sus equipos. Se trata de dos localidades con mucha tradición deportiva y futbolística. Ambas entidades cuentan con peñas muy animosas y ruidosas, que dan colorido a los partidos de Tercera.



En los visitantes las “Krusadas Boirenses” cumplen dos décadas al lado del equipo. En las duras y las maduras. Con espíritu crítico y constructivo, haciendo siempre más grande al club.

Las Krusadas llevan dos décadas generando ambiente en Barraña | G.S.

En Vilagarcía hay que remontarse a más de una década para encontrar el germen de la actual “Escuadra Arlequinada”, que inició el socio de honor de la misma, Vero Lorenzo, en la grada de Preferencia. Primero la Peña Grupito y después el Frente Arlequín dieron continuidad a la idea de tener un grupo de animación, que cuajó completamente en la temporada del ascenso a Segunda RFEF. La Escuadra, peña oficial del club, acompaña al Arosa a todos los campos y está consiguiendo que su equipo sienta que siempre actúa como local.



Ambos sectores de las aficiones han tenido un buen entendimiento los últimos años, incluso en anteriores derbis llegaron a organizar comidas de confraternización. Se espera por tanto un buen ambiente en las gradas, con las peñas entregadas para empujar a sus equipos.

La Peña del Arosa Escuadra Arlequinada viaja con el equipo a todos los campos y consigue que los jugadores se sientan arropados | G.S.





Sylla y Martín Sánchez vuelven a A Lomba, donde jugaron los dos últimos cursos

El partido supondrá el regreso a A Lomba de los exarosistas Martín Sánchez y Sylla, que jugaron en el Arosa los dos últimos años. En el caso de delantero senegalés ya había defendido la camiseta arlequinada en una larga etapa anterior, en la que llegó a ser capitán. Es un jugador muy querido por la afición vilagarciana.



Los socios del Arosa deben retirar un suplemento de entrada de 5 euros

El Arosa ha declarado el derbi como medio día de ayuda al club, por lo que los socios deberán retirar un suplemento de entrada por valor de 5 euros. Pueden retirarlo este viernes en horario de 17 a 21 horas en las oficinas del club o el domingo en taquilla. Los no socios pagan 10 euros en Preferencia y 15 euros en Tribuna.



El Arosa busca igualar la racha de victorias seguidas de la temporada 1992/1993

El Arosa tiene la posibilidad de igualar una racha de cinco victorias seguidas que no consigue en Tercera desde la temporada 1992/1993. La consiguió el único equipo en la historia de la entidad que se proclamó campeón de la categoría, con Félix Carnero de entrenador y que acabó ascendiendo a Segunda B.