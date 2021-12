El Arosa vuelve al trabajo sin casos Covid y con Cobo como fichaje de invierno

El Arosa retomó los entrenamientos ayer en el campo de Vilaxoán tras una semana de vacaciones navideñas. Los jugadores y miembros del cuerpo técnico se sometieron a test de antígenos antes de la sesión y todos dieron negativo. El malagueño Álvaro Denis, inédito en lo que va de liga, fue el único jugador que se ausentó al entrenamiento, ya que tiene permiso del club para reincorporarse al equipo la próxima semana.





El Arosa comenzó a trabajar pensando en el partido del día 8, sábado, en Carballo ante el Bergantiños. Será el último de la primera vuelta y después la competición de Segunda RFEF parará una semana, antes de comenzar la segunda vuelta el 23 en O Carballiño ante el Arenteiro. El Arosa tiene por delante dos semanas en las que por una parte tratará de librarse de la ola Covid y por otra intentará mantener el buen estado de forma con el que acabó en los últimos partidos de liga.





A partir del 3 de enero se abre el plazo de mercado de fichajes, que se cerrará a final de mes. En principio no está prevista ningún incorporación a la plantilla, puesto que todo depende de la salida de algún jugador dadas las limitaciones económicas del club. Si no hay salidas no habrá fichajes. En este sentido el club esperará por tanto a si algún jugador de los que menos minutos ha tenido por decisión técnica desea abandonar el equipo. Solo en este caso se plantearían traer algún refuerzo. Las 16 fichas para mayores de 23 años están copadas, por lo que si se marcha algún sub 23 el futurible refuerzo también tendría que ser sub 23. De momento el gran “fichaje de invierno” inminente será el portero Álex Cobo, que está en el tramo final de la recuperación de su lesión de menisco. Está previsto que tenga el alta médica para entrenar con el grupo a partir del 20 de enero.





Por lo que respecta a la cantera, arrancó ayer en el campo Manuel Jiménez el I Campus de Tecnificación de Nadal que organiza el Arosa, con 68 fiutbolistas de entre 5 y 13 años que realizan sesiones de entrenamiento específico desde las 10 a las 13:30 horas durante toda esta semnaa, salvo el viernes, y también los días 3 y 4 de enero.





Eloy Fernández, responsable de metodología de la cantera arlequinada, coordina el campos junto a los técnicos Dani Paseiro (entrenador de porteros), José Vazquez “Josete”, Samuel Álvarez “Mosto”, Dani Vilas y Álex Rodríguez. En la primera sesión los participantes recibieron la visita del capitán del primer equipo Julio Rey, que resolvió dudas y atendió todo tipo de preguntas de los campers.