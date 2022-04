Arousa, fútbol y normalidad

Desempolvó toda la logística la organización del Arousa Fútbol 7 dos años después para desplegarla ayer sobre la instalación deportiva de A Senra, donde comenzó la fase previa con la primera tanda de 40 equipos en liza en busca de dos plazas para la fase final del torneo que se jugará los días 27, 28 y 29 de mayo. Por segunda vez en Ribadumia, la organización no escatimó ningún detalle para que los cientos de alevines que ayer jugaron los primeros partidos de la fase de grupos sintiesen estar jugando su particular Champions, con trofeos individuales personalizados incluidos. Los padres y familiares, como es habitual, no perdieron detalle desde la grada y animaron y dieron colorido al ambiente desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la noche.



En cuanto al nivel deportivo, pues un poco de todo. Como siempre varios equipos ya dejaron entrever que vienen a por su billete para medirse a los grandes nacionales e internacionales en la fase final. A Estrada ‘’A’’ , Val Miñor, Oroso, UD Ournse o Montañeros fueron algunos de los que causaron mejor sensación el primer día. También hay equipos que su participación les sirve para medir y comparar su nivel con rivales con los que no acostumbran a jugar, incluso para probar en un formato, el fútbol 7, que no es el habitual al estar ya jugando a fútbol 11.



El primer día permitió ver a jugadores destacados, a los que al organización quiso premiar. Daniel Fernández Fernández jugador del Estrada FB “A”, Kevin Rozados Cea del EFB Terra de Montes, Nicolás Ramos Moreno del Atlético Montañeros, Héctor Díaz Raso del Victoria B, Edgar Añel Arias del Ourense y Xavier Vazquez Alvarez del Ural fueron los que destacó la propia organización. Hoy se conocerán los 2 primeros equipos del cartel del AF7 2022.