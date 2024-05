Arousa Fútbol...profesional

Uno de los grandes placeres que cada año brinda el Arousa Fútbol 7, que a partir de este viernes disputa su 27ª edición en Ribadumia, es disfrutar en vivo y en directo del talento y la calidad técnica de niños de 11 y 12 de años que ya han sido reclutados por los grandes clubes europeos y mundiales para sus canteras. En la memoria de los aficionados van quedando registradas todas las diabluras que ejecutan con el balón, con pasmosa facilidad e incluso naturalidad. Acciones técnicas que parecen innatas y que, solo unos años después, son capaces de reproducir en el fútbol profesional siendo ya adultos y no tanto.



No todos llegan a la élite, evidentemente, pero la lista de participantes del Arousa Fúbtol 7 que se han convertido en profesionales es inacabable. Si alguien quiere ver a una futura estrella del fútbol, este torneo internacional alevín es el sitio adecuado.



Hoy en día proliferan este tipo de eventos. Pero no hay muchos en el mundo que puedan presumir de tener, edición sí, edición también, al Real Madrid en el cartel. El club blanco participa por vigésimo cuarto año consecutivo. Alberto Lora, Esteban Granero, Antonio Adán, Nacho Fernández o Dani Carvajal pasaron por el AF7 en una primera década de dominio madridista, en la que ganó sus cuatro títulos, que le mantienen como el club más laureado del campeonato. El último fue en 2005. Desde entonces no ha vuelto a levantar el trofeo. No porque no se haya presentado en Arousa con equipazos, sino porque el nivel competitivo es altísimo, incluso para todo un Real Madrid.

Erik Lamela fue la sensación del torneo hace veinte años, justo antes de su fichaje por el Barça que trajo cola / DA



El club blanco se ha tenido que ver las caras todos estos años con clubes internacionales como Ajax, River Plate, Boca Juniors, Bayern Leverkusen, Porto, Inter de Milan, París Saint Germain, Estrella Roja, Sporting de Portugal, Olympique Marsella, Borussia Dortmund, Benfica, Werder Bremen, Tottenham Hotspur, Liverpool FC, Juventus FC, Genk FC, Arsenal o un Manchester City que repite este año, en el que también estará el AC Milan. Sin contar los japones, norteramericanos o mexicanos.



A toda esta lista, hay que sumarles los españoles, que además son los que mejor compiten y más títulos tienen: FC Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia, Espanyol, Athletic, Sevilla, Betis, Villarreal, Osasuna, Celta, Deportivo...

Kingsley Coman, que jugó el AF7 en 2007 y 2008, debutó con el primer equipo del PSG con sólo 16 años / DA

La interminable lista

Con clubes de esta talla mundial en liza, la nómina de futbolistas que dejaron su impronta en AF7 es interminable: Erik Lamela, Sergio Canales, Jordi Alba, Leandro Paredes, Sneijder, Iago Falqué, Thiago Alcántara, Rafinha Alcántara, Marc Bartra, Sergi Roberto, Iago Aspas, Hugo Mallo, Denis Suárez, Sergio Álvarez, Jonny Otto, Santi Mina, Daley Blind, Juan Bernat, Paco Alcácer, Jose Luis Gayá, Pablo Sarabia, Kepa Arrizabalaga, Bernando Silva, Chimi Ávila, Dani Ceballos, Gonçalo Guedes, Pau Torres, Pablo Fornals, Pablo Maffeo, Rubén Dias, Carlos Soler, Kingsley Coman, Theo Hernández, Nico González...

Leandro Paredes y Chimy Avila "campeonaron" con Boca Juniors en Arousa en el año 2006 / DA



A todos estos hay que añadirles otros que estuvieron en el evento no hace tanto, como Take Kubo, el delantero del Athletic Nico Williams, el talentoso mediapunta del Celta Hugo Álvarez (MVP en 2015), Ansu Fati, cedido en la actualidad por el Barça en el Brighton, o el centrocampista francés de tan solo 18 años Warren Zaïre-Emery, que jugó el torneo en 2017 y ya es un indiscutible para Luis Enrique en el PSG.

Ansu Fati con el FC Barcelona sobre el campo vilagarciano de A Lomba / DA



Son sólo algunos nombres. La lista seguirá creciendo. En la edición de este año muchas miradas se fijarán en equipos como Manchester City o Dinamo Zagreb. Quién sabe si en A Senra juegan este fin de semana los próximos Phil Foden o Luka Modric. Lo que es seguro es que no será dificil reconocer futuros cracks porque el talento por el AF7 corre a raudales en cada edición. La organización ya ha empezado todo el montaje y a partir de mañana empezarán a llegar equipos.