El Arousana no levanta cabeza, mientras que Umia y EFM Concello de Boiro ganan

El Atlético Arousana no levanra cabeza y encajó su séptima derrota seguida al perder contra el líder Orzán por un contundente marcador de 7-0 en A Coruña. El partido no tuvo historia, ya que el filial deportivista se mostró muy superior y se fue 4-0 al descanso. Las vilagarcianas se presentaron en el partido con sólo catorce jugadoras y caen el penúltimo puesto de la clasificación de Primera Gallega con 6 puntos después de 9 jornadas, a la espera de recibir al Umia en el derbi en la próxima jornada.



El equipo de Luis Treviño no falló ante el colista EF Amistade coruñés y le endosó un claro 5-0. Marcaron para las de Barrantes Minerva Bóveda, Yaiza Somoza, Claudia Sobral y por partida doble Yanina Rodríguez. Las visitantes, que tienen -3 puntos en su casillero, se presentaron en el partido con sólo once jugadoras.

Volvió a ganar el EFM Concello de Boiro al imponerse en Vista Alegre al filial del Lóstrego por 2-1. La delantera vilagarciana fue la gran protagonista del duelo al marcar los dos tantos locales, por lo que ya lleva siete esta temporada. Las boirenses siguen terceras, detrás de los filiales del Deportivo B y As Celtas, a este último equipo lo visitarán la próxima jornada en A Madroa.