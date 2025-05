Arousana y Umia llegan a la última jornada de liga en plazas de descenso

Arousana y Umia afrontarán la última jornada de liga en puestos de descenso. Uno de los dos equipos perderá la categoría e incluso pueden caer ambos en función de lo que ocurra en el Arousana vs Sárdoma B. Las vilagarcianas ocupan el puesto 15º con 23 puntos, dos menos que las viguesas. En medio está el Umia, con 24. Las de Barrantes tienen que ganar al Sporting Cambre a domicilio y esperar a que no lo haga el Sárdoma B. Al Arousana solo le vale ganar y esperar a que no consiga el Umia.



El equipo vilagarciano estuvo muy cerca de dar la sorpresa en A Madroa ante el filial de As Celtas. Se puso 0-2 al inicio de la segunda parte con el doblete de Zaira Barreiro, pero el filial le dio la vuelta al marcador. El Umia empató en A Bouza ante el Calo un partido que empezó perdiendo al inicio de la reanudación. Minerva Riveira hizo el tanto que vale un punto insuficiente para llegar a la última jornada sin mirar a lo que pase en Vilagarcía.

El título se decide en Vista Alegre

El EFM Concello de Boiro ganó 1-4 al Victoria FC “B” en Santiago con tantos de Laura Souto, Antía González, Carla García y Nerea Lago, por lo que se jugará el título en la última jornada frente al Orzán, que es líder con dos puntos más que las boirenses. Vista Alegre decidirá al campeón. A las locales sólo les vale ganar. Y es que aventajan en un único punto al As Celtas B, por lo que en juego están las dos plazas de ascenso directo. A la espera de los que puedan producirse condicionados por el número de vacantes existentes en Tercera RFEF con la reestructuración que se llevará a cabo la próxima temporada.