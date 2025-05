La salvación del Villalonga se queda a expensas de una carambola

El Villalonga cerró con derrota en Barreiro una triste semana que complica mucho su permanencia en Tercera. La derrota ante el Gran Peña por 3-1, en otro partido de excesivo castigo para los celestes, deja a los de Alberto Mariano en descenso a falta de una jornada. El Villalonga deberá ganar al Estradense el domingo por la mañana en San Pedro y esperar que otros resultados le favorezcan para poder conservar la categoría.



El partido en Barreiro fue un calco de la dinámica de toda la semana, que empezó con la derrota por la mínima ante el Somozas en San Pedro y siguió con el duro varapalo el jueves ante el colista Betanzos. En una acción a balón parado, en falta lateral, el capitán Nico marcó en propia puerta al tratar de rechazar un remate del local Cantero. Hasta ese momento la igualad era máxima en un partido de muchas precauciones. Los celestes salieron con defensa de cinco y les costó generar en la primera parte, aunque tuvieron una buena opción por medio de Rachu. Pero si algo le está faltando a los celestes es pegada.



En la segunda parte el Villalonga ya salió más agresivo, a jugar y a buscar a su rival en campo contrario. La mejoría vino acompañado por el gol del empate, obra de Íker Villanueva, al finalizar una jugada llevada de banda a banda y que terminó con centro al área y preciso remate de cabeza del delantero visitante. Tras el 1-1 el Villalonga no se frenó. Estaban siendo sus mejores minutos y quería más, no se conformaba, pero de nuevo recibió un duro castigo en un centro al área en el que un mal despeje le dejó el balón al joven Edu González para hacer el 2-1. Fue un mazazo. Con muy poco, otro rival sacaba mucho rédito.

El Villalonga no tuvo opciones porque unos minutos después en una acción a balón parado llegó el tercero, obra de Makiese, que remató en el segundo palo el balón prolongado en el primero. Con 3-1 y un cuarto de hora por delante, los celestes se fueron hacia arriba en busca de un gol pero las opciones de Hugo Abalo y Josiño no entraron.



La dura semana de tres derrotas deja al Villalonga al borde del descenso. Se queda a expensas de una carambola. Tiene que ganar al Estradense, que se juega el segundo puesto en San Pedro, y esperar que dos resultados favorables en los tres partidos de sus rivales directos. Necesita que no ganen Barbadás (ante el Somozas en casa) y Valladares (ante Silva en casa). En caso de conseguir ganar uno de ellos, necesitaría que pierda el Arteixo en casa con la Sarriana.

Ficha técnica:

Gran Peña: Andrés, Toni Armada, Cantero, Joaquín (Amet, min. 69), Jon Almudi (Iván Capelo, min. 69), Breo Sio (Ginto, min. 47), Edu González, Julius (Javi Alonso, min. 85), Antón de Vicente (William Mbia, min. 85), Makiese y Amin Mustapha.

Villalonga: Rodri, Juan Barbeito, Nico, Martín, Wachi, Tomás Abelleira, Diegui (Hugo Abalo, min. 77), Rachu (Moncho, min. 77), Josiño, Marcos Blanco (Iago Portas, min. 58) e Íker Villanueva.

Goles: 1-0 Nico, en p.p. (min. 14); 1-1 Íker Villanueva (min. 58); 2-1 Edu González (min. 68); 3-1 Makiese (min. 76).

Árbitro: Polo Fraga. Expulsó con doble amarilla al visitante Tomás Abelleira (min. 82). Amarilla a Iván Capelo y Amet por los locales y Juan Barbeito, Wachi, Hugo Abalo y Martín por los celestes.