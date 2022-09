Arranca la liga de veteranos con 44 equipos de O Salnés y Ulla-Umia en liza

La Federación Gallega de Fútbol pone en marcha este sábado una nueva temporada de la liga de fútbol veterano, en la que participan un total de 44 equipos de O Salnés y Ulla-Umia. Tres de las cuatro divisiones con representación arousana se ponen en marcha en las próximas horas.

En el grupo de Pontevedra de División de Honor de los 16 equipos en liza, 7 de ellos son de la comarca. Esta tarde el Céliga visita al Xeve (20 horas), el Portonovo recibe al Caldas (20 horas), el Veteranos de Vilalonga visita al Arcade (18.30 horas), el Cuntis visita en Pontevedra al Burgo (20 horas), el Sanxenxo viaja a Redondela para medirse al Netos da Coca (19.15 horas) y el 1995 Viajes InterRías recibe en el campo de A Lanzada al Rápidos de Xeve (17 horas). En el grupo II de Primera Galicia, donde 15 de los 16 equipos son arousanos, los duelos de la primera jornada son: Romai Viveros Outón vs Amanecer, Chorigal vs Cafetería Vilariño, Terras do Umia vs Unión Dena, Multitiendas-Unamar vs San Pedro, Albariño Veteranos vs Café Bar Duque-Atlético Vilaxoán, Umia Boa Vila vs Chispa Reale, Abalo vs Soho Cambados y Bamio vs Portas.

En Segunda son 11 los representantes arousanos en el grupo II. Sus partidos de la primera jornada son: Meaño vs EFB Vilanova-Caleiro, Sisán vs A Estrada, Gedesegu-Monte Xesteiras vs Xocas, CCFV O Revel vs Fonte da Garza-Catoira, Zacande-Terras de Curro vs Campo Lameiro, Mar del Norte vs Os Raposos y Atlético Atómico Noalla vs Montajes Iglesias. Por último, la competición de Tercera no arrancará hasta el próximo sábado 1 de octubre, en el grupo II compiten 11 equipos arousanos.