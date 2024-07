As Torres y Breogán lideran la representación arousana en el Europeo de Maratón en Polonia

La localidad polaca de Poznan acoge a partir de este jueves una nueva edición del Campeonato de Europa de piragüismo en la modalidad de maratón, en el que ocho piragüistas del Club As Torres Romería Vikinga de Catoira, Breogán de O Grove, Rias Baixas-Boiro y Náutico de Pontecesures volverán a luchar por las medallas para el equipo nacional.

El club catoirense estará representando en la modalidad de kayak por Iván Alonso, que competirá en K1 maratón corto, en K1 y en K2. Joaquín Iglesias, del Piragüismo Rías Baixas-Boiro, tomará parte en la prueba de K1 Sub 23, mientras que Tania Álvarez, del Breogán, competirá en K1 sénior. Por lo que respecta a la canoa, As Torres contará en categoría júnior con Íker Rey, competirá en C1 y en C2, y con Kevin Longo, que hará el C1 Sub 23.

El cuntiense del Breogán Diego Romero remará el C1 Maratón corto y también el C1, prueba en la que estará también Tono Campos. El grovense de 39 años intentará aumentar su increible palmarás en el disciplina, ya que le contemplan 14 medallas en el Campeonatos de Europa, 8 de ellas de oro, y 25 medallas en Mundiales (10 oros). Campos y Romero formaron uno de los C2 españoles en Poznan, mientras que el otro volverá a ser la clásica pareja de As Torres que componen Fernando Busto “Choco” y Diego Miguéns “Carmu”. En categoría femenina, el Club Náutico de Pontecesures estará representado por Candela Romero, que será la primera en entrar en liza este jueves a las 9 horas. En esta primera jornada también competirá Íker Rey en C1 júnior, además de Diego Romero e Iván Alonso en C1 y K1 de la modalidad de maratón corto.