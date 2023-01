Asalto fallido del Arosa al liderato

Arosa 0-0 Fabril

Asalto fallido al liderato. El Arosa no pasó del empate sin goles en A Lomba ante un Fabril que se mantiene en lo más alto de Tercera RFEF y se marchó de A Lomba reforzado. Primero porque no solo conserva el primer puesto, también gana el average particular a su máximo rival por el ascenso directo. Y segundo porque contuvo bien al Arosa y sufrió menos de lo esperado. El equipo de Óscar Gilsanz tuvo la mejor ocasión del partido en un palo de Nájera en el primer acto. El equipo de Luisito volvió a ser muy solvente a nivel defensivo, pero arriba , más allá de los centros laterales desde banda, su capacidad para hacer daño fue limitada. Esto no es nuevo. Es el quinto empate del Arosa en casa. El cuarto sin goles. Bien es cierto que el terreno de juego no ayuda. Hoy, pese a la mejora respecto a partidos anteriores, estaba lejos de estar decente.



Hubo un ambientazo en la grada, con presencia de toda la cantera arlequinada y míticos exjugadores que coparon el palco de autoridades junto algunos portavoces de los grupos municipales. El que no estuvo fue el alcalde. Cierto que no se perdió un gran espectáculo futbolístico. Aunque la batalla física que libraron los jugadores fue plausible, y así se lo reconoció el respetable al final. También hubo un pequeño susto, ya que una espectadora necesitó de atención médica por un lipotimia.



En cuanto al juego, los dos equipos se parapetaron por dentro. El Arosa de inicio con Brais Vidal de ancla y una línea de tres con Sandá, Abel y Julio. En los visitantes Gilsanz puso a Barba junto a Brais Val, con Jairo por delante, por lo que Nájera partió de banda izquierda e Iñaki Leonardo se quedó en el banquillo. El Arosa salió arriba, con llegadas pero sin ocasiones. El Fabril también presionó alto. Ningún equipo quiso ceder ni un metro. Las disputas en mediocampo eran constantes, algo que, en un “césped” como el de A Lomba, ensuciaba el juego.



A los diez minutos el filial dio el primer aviso. Centró el lateral derecho Marc y no acertó a rematar en área Jairo, completamente solo. Superado el cuarto de hora el Arosa empezó a llegar más a área, siempre con centros y remates forzados.



La igualdad era absoluta y los duelos los ganaban ambas defensas. Pero el Fabril hiló bien una acción en campo contrario superada la media hora y tuvo su gran ocasión. Doble. Se asociaron los deportivistas en el balcón del área local hasta que Nájera se sacó un potente disparo abajo desde la frontal. Lo repelió el poste y le cayó en el punto de penalti a Martín Ochoa, que también definió bien abajo, pero se encontró con una intervención espectacular de Táboas, el mejor del Arosa junto a la pareja de centrales que forman Pacheco y Martín.



Llevan una vuelta entera jugándolo todo juntos. Es uno de los secretos de la regularidad del Arosa. La solvencia de en el eje defensivo. Hoy también mantuvieron en pie al equipo en varios momentos.Sobre todo en la segunda parte, cuando el Fabril de inicio dio claramente un paso adelante. El Arosa, ya con un 4-2-3-1, seguía estirándose solo por la banda izquierda, pero ya le duraba menos el balón. El Fabril pasó a jugar más en campo contrario, pero se topó con un rival sin grietas.



Mediada la segunda parte Óscar Gilsanz movió ficha por primera vez dando entrada a Jesús por Diego. El tiempo pasaba sin que llegasen ocasiones. A partir del minuto 70, el Arosa, lejos de desfallecer, subió una marcha. Ese es otro de los secretos del equipo de Luisito. Su fortaleza física cuando empieza a caer la noche en la segundas partes. El Arosa tuvo entonces su ocasión para ganar. Fue en un centro desde la derecha de Santi que cabeceó Sylla, pero el portero Ríos respondió con una gran intervención.



A falta de un cuarto de hora Luisito dio entrada a Iñaki, que se situó por detrás Borja. Y a falta de menos de diez minutos hizo un doble cambio ofensivo. Situó a Hugo Losada en un tridente junto a Borja y Sylla. El juvenil en la izquierda. El Arosa trató de apretar alto, pero fue el Fabril el que tuvo una ocasión en un balón largo sobre Iñaki Leonardo, cuyo disparo entrando en área rechazó Manu Táboas. Sin derborde, escaso remate esta vez y con dificultades para ganar en el cuerpo a cuerpo a la zaga herculina (Sylla escorado a la derecha no pudo con Iano), el Arosa se vovió a quedar a cero en casa, donde no pierde, pero tampoco es capaz de ganar a sus rivales de la parte alta.



El liderato tendrá que seguir esperando. El pulso continúa entre Fabril y Arosa, el resto de favoritos parecen ceder.