Así se presenta la 27ª jornada de Preferente Sur para los equipos arousanos

La 27ª jornada de Preferente Sur depara este domingo el derbi que mide en San Pedro al Villalonga (15º con 31 puntos) y al Céltiga (6º con 38 puntos) a partir de las 17:30 horas. Es el plato fuerte del día. Los celestes tienen las bajas de Nico, Brian, Bisti y Moncho. Ricardo Fernández habal de "partido muy muy difícil ante un gran rival con muy buenas individualidades en todas las líneas, que te penalizan cualquier error que cometas". Es por ello que dice que "nos exigirán estar al 110% si queremos tener opciones". En los isleños son bajas Pablo Pillado y Ameneiro, por lesión, y Pablo y Javi Vila por sanción. "Tenemos muchas dudas porque hay varios jugadores con molestias", dice Luis Carro, que también habla de "partido complicado" ante un Villalonga que "supo reconducir una situación difícil" y pide a los suyos "igualar el plus emocional que tendrán ellos por jugar en casa".

Los dos equipos del Concello de Ribadumia juegan en horario matinal. A las 12 horas en A Bouza el Umia (17º con 25 puntos) recibe al Pontellas (18º con 24 puntos) en un partido clave en la lucha por la permanencia. El equipo de Sergio Martín quiere dar continuidad a la victoria lograda en Beluso. El técnico local tiene las bajas de Oski, lesionado en un tobillo, Anxo por sanción. Mario y Dieguito son dudas. "Después de tanto tiempo sin ganar ha cambiado un poco el optimismo del equipo. El Pontellas es muy buen equipo. Tiene muy buenos jugadores y cuida muy bien el balón. Vamos a ser dos equipos muy parejos". El acierto en las áreas, por tanto, será fundamental.

También a las 12 horas el Ribadumia (5º con 39 puntos) visita en O Lourambal al Porrriño (7º con 37 puntos). Los visitantes tienen las bajas de Róber, Gus y Adrián Gómez por lesión, por lo que viajan justos de efectivos. El partido se jugará en el campo sintético, algo que preocupa a Baptiste. "Está en mal estado y es pequeño". Sobre el rival dice que "es un equipo que me gusta mucho, tiene una propuesta interesante, pero en ese campo va a ser complicado porque lo cambia todo".

El Portonovo (9º con 36 puntos) viaja a tierras ourensanas para enfrentarse a las 17 horas al líder Barbadás (1º con 54 puntos). Partido de máxima exigencia para el equipo de David Eirín tiene las bajas de Santi y Marcos por sanción y de Pichi por lesión. "Lo afrontamos convencidos de que si hacemos nuestro partido y estamos acertados en el tramo final vamos a tener nuestras opciones", dice el técnico con optimismo."El Barbadás es un equipo hecho para estar en la primera posición al terminar la liga, tiene mucho poderío físico, es intenso en duelos, rápido y vertical en transiciones. Además de muy peligroso a balón parado". En los locales son baja Gabri y Pana.

El Moraña (19º con 22 puntos) visita al Arnoia (16º con 29 puntos) a las 17.15 horas. El técnico Fabio Oliveira tiene la baja de Dyego por sanción. "Lo afrontamos con la idea de ganar, sabemos que es un campo pequeño y complicado, que aunque es de hierba natural no está bien", dice el entrenador del Moraña. "El Arnoia era un equipo a priori para estar arriba, con un gran presupuesto y jugadores de mucho caché, pero no le está saliendo la cosa como querían. Tenemos que ir con la mentalidad de ir a buscar la victoria".

Por último, el CJ Cambados (10º con 35 puntos) recibe al Castrelos (20º con 19 puntos) a las 17.30 horas en Burgáns con el objetivo de sumar otra victoria con la que seguir acercándose al objetivo de la permanencia. El equipo de Pénjamo no conoce la derrota en sus últimos cinco partido como local. Los locales tienen las bajas de por lesión de Jorge, Juan, Baulde y de Barrio por sanción. Pénjamo no se fía del colista. "Es un equipo que tiene las ideas muy claras, intenta hacerse fuerte en las disputas y jugar a partir del segundo balón para tratar de ser verticales". Es por ello que Pénjamo dice que "necesitamos tener un nivel de activación alto y ser agresivos en las disputas y en los duelos".