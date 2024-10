Así se presenta la jornada en Preferente para los equipos arousanos

El CJ Cambados (15º con 7 puntos) recibe este domingo en Burgáns al Matamá (14º con 7 puntos) a las 16.45 horas. El equipo de Pénjamo busca su tercera victoria seguida en casa y volver a la buena línea, olvidando la derrota del pasado domingo en O Barco.

El técnico local tiene las bajas de Jacobo, sancionado, y de Baúlde y Cabrera. "El Matamá es un equipo muy físico", advierte el técnico loca, que considera clave "igualar la intensidad en los duelos". A nivel ofensivo, las opciones locales pasarán por "darle velocidad al juego y buscar situaciones de área donde acumulan mucha gente. Será importante estar muy concentrados y ser contundentes en todas situaciones defensivas. A nivel defensivo son un equipo muy sólido y solidarios en el trabajo defensivo colectivo".

El Portonovo (12º con 7 puntos) visita en el campo de A Lomba a las 17 horas al Cultural Areas (8º con 10 puntos) en una difícil salida en una semana marcada en Baltar por la noticia de que el presidente Valentín Martínez dejará el club en la asamblea extraordinaria del próximo domingo. Los arlequinados se desplazan con las bajas de Ronald, Canario y Ochoa. Por lo que entran en convocatoria los juveniles Yerai Losada y Iago Nogueira.

El Portonovo visita al Areas en el campo de A Lomba y el Umia quiere dar la sorpresa ante el líder Barco en A Bouza en jornada matinal / G. Salgado

"Es un rival que le gusta jugar, pero todo va a depender del estado del terreno de juego", reconoce Salgueiro. "Vamos con ganas de sacar algo positivo y la clave va a estar en estar concentrados los noventas minutos y no cometer errores". El acierto en la finalización será fundamental para los arlequinados ante un Areas que ya fue capaz de ganar en su campo al Céltiga y está en buena dinámica. El Portonovo, tras el traspié en casa con el Arnoia, quiere volver a "la buena senda de resultados que traíamos hasta el domingo pasado".

El Céltiga (2º con 13 puntos) visita este domingo al Beluso (4º con 12 puntos) a las 17 horas en el campo de As Laxes en el gran partido de la parte alta en Preferente Sur. Los isleños se desplazan con las bajas de Lezcano, Sergio Abal y Pablo González. Además, a Gregor todavía le falta ritmo de competición tras empezar a entrenar esta semana.

A pesar de ser un recién ascendido, el Beluso se está mostrando como el equipo revelación en este inicio de liga. "Les pude ver dos veces y me gustó muchísimo. Quizá no tiene los nombres de otras plantillas, pero es muy competitivo y hace muchas cosas bien con balón y sin balón", advierte Luis Carro. "En su campo", de dimensiones reducidas, "todavía más". El Beluso tiene una plantilla joven en buena dinámica, lo que le convierte en más peligroso. "Juegan con mucha más soltura y creo que va a ser muy difícil. Tenemos que adaptarnos lo más rápido posible al campo y estar a un buen nivel defensivo". A nivel ofensivo, "nos va a exigir mucho porque ellos en las tres últimas jornadas no encajaron, dos de ellas en casa".

El Céltiga no cambiará demasiado su forma de jugar pese a que el contexto del campo es completamente diferente al Salvador Otero. "No podemos alejarnos de lo que somos porque es contraproducente, siendo nosotros vamos a intentar sacarlo adelante ante uno de los rivales que más gustó hasta ahora de la categoría".

El Umia (17º con 3 puntos) recibe en horario matinal al Barco (1º con 13 puntos) a las 12 horas en el campo de A Bouza. El equipo de Hugo Sanmartín vuelve a recibir a otro de los favoritos al ascenso en casa, en donde aún no sabe lo que es puntuar tras perder ante Portonovo, Céltiga y Porriño. Las opciones locales pasan por mejorar defensivamente, ya que encaja tres goles de promedio por partido. El Barco, por su parte, es el equipo más realizador del grupo con 16 tantos en seis encuentros, destacando Manu Rodríguez y Javi Pazos, que llevan 5 y 4 respectivamente.



En el grupo 1 de la Preferente Futgal el Cidade de Ribeira (6º con 10 puntos) visita al O Val (16º con 3 puntos) en el campo de Sinde a partir de las 16.45 horas. Los ribeirenses aspiran a lograr su segundo triunfo a domicilio de la temporada ante un rival que aún no sabe lo que es ganar en liga, ya que lleva tres empates y tres derrotas. El equipo de Manuel Ángel tratará de aprovechar el buen estado anímico tras la clara victoria ante el Miño para encadenar otra y afianzarse en la zona media alta de la clasificación.