El Asmubal visita a Fuentes Carrionas en busca de lograr el triplete de victorias

El Inelsa Solar Asmubal Meaño visitará el domingo por las mañana, a las 12 horas, al Club Deportivo Balonmano Fuentes Carrionas, en la que podía ser su tercera victoria en la temporada. A pesar de los buenos resultados que están logrando las de Meaño, su entrenador, Juan Costas, quiere ser cauto. “El equipo va muy bien y las jugadoras están con mucha ilusión . Vamos implantando el modelo de juego que queremos, pero sí que alguna cosa todavía cuesta”, señala el técnico.

Lo cierto, es que Costas se esperaba un mejor nivel por parte de algunas jugadoras, no que solo destacasen “tres o cuatro sobre el resto”. “Del último partido no me fui tranquilo a pesar de ganar, porque me gustaría que más jugadoras hiciesen puntos. Hay jugadoras que tienen que estar un poco mejor. Tiene que haber más acciones positivas de más jugadoras”, exige el técnico. Asimismo, el conjunto continúa trabajando en los entrenamientos por mostrar su mejor versión.



“Te sientes satisfecho cuando ves que las cosas que entrenas luego salen bien en los partidos. Yo no entreno por las sensaciones de los partidos, si no bajo los principios de la enseñanza y la formación”, señala Juan Costas. “Las jugadoras están trabajando bien, a veces es más un tema psicológico. El juego de equipo está hecho de errores que corrige el compañero, y en eso estamos insistiendo”, resalta Costas.

Ahora, tendrán que medirse a un rival, a priori, no muy complicado para las de Juan Costas, el cual viene de perder los dos últimos partidos. “Es bastante complicado por la pista y el desplazamiento. Además, Fuentes Carrionas viene de perder los dos últimos encuentros. Creo que se encuentran en ple reestructuración. No hay que confiarse, hay que seguir trabajando”, dice Costas.



Cierto es que, la pasada temporada, a estas alturas, las de Meaño se colocaban líderes en la competición, hasta la lesión de Sofía, por lo que el conjunto meañés, mejor que nadie sabe que no hay que confiarse. “Este año tenemos un mejor grupo y un mejor equipo. También, los errores de la temporada pasada nos han hecho aprender mucho”, indica el técnico. “No hemos cambiado grandes cosas en relación a la pasada campaña, pero sí que hemos modificado algunas. Este año nos volcamos totalmente con el tema de los entrenos y demás”, recalca Costas.



Ante Fuentes Carrionas, Juan Costas podrá contar con toda la plantilla, salvo con Andrea Cores, que no podrá estar presente en el enfrentamiento por compromisos personales. “Todo pasa por lo que estamos haciendo ahora, tenemos que volcarnos mucho en defensa y en las transiciones, que es lo que está funcionando, y sobre todo, estar espabiladas en defensa”, recalca Costas.