La atleta cambadesa Daniela Bayón Diz logra el cuarto puesto Sub 14 en A Pobra

A Pobra acogió el Campeonato Xunta de Galicia Campo Através en las categorías Máster, Sub 10, Sub 12 y Sub 14, situado entre las playas de A Lombiña y de A Illa. Precisamente en esta última, la atleta del Club de Atletismo Cambados Daniela Bayón consiguió colocarse en el cuarto puesto de la clasificación general, quedándose solo a siete segundos del tercer puesto con un crono de 9:17, mientras que Claudia Álvarez, del Atlética Lucense, se hacía con la tercera plaza con un tiempo de 9:10.



Asimismo, Bayón también triunfó en la Final Autonómica del Campeonato Gallego de Cross Xogade, a la que llegó después de superar todas las pruebas anteriores. Una competición en la que Daniela Bayón volvió a quedarse a las puertas del podio, en esta ocasión por solo dos segundos de desventaja respecto a la tercera clasificada. De este modo, la joven cambadesa continúa progresando en su camino deportivo.

El Atletismo Barbanza



Por otro lado, en el Campeonato celebrado en A Pobra también estuvo presente el Club de Atletismo Barbanza, representado por más de una veintena de atletas.



Así, el equipo Sub 10 de O Barbanza, formado por Tristán Álvarez, André Gómez, Enzo Barcia, José Santos y Lucas Domínguez, todos en su primer año en la categoría, lograron subirse al tercer cajón del podio. Por otra parte, en el campeonato máster, Manuel Paredes Parada se colgaba la plata en la categoría M55, logrando el subcampeonato de Galicia en “casa”.



Completaron la participación del club, en el campeonato celebrado en “casa” Carla Romero, Daniela Outeiral y Iara Domínguez en la categoría Sub10 femenino, Xulia López, Daniel Castillo, Lucia Hermo, Martina Domínguez, Noa Domínguez y Vera Miguez en Sub12 femenino y Santiago Bernal, Carlo Paz y Leonardo Robles en Sub12 masculino