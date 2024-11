El Atlético Villalonga se da un homenaje en casa ante el Cornellá (3-0)

El Atlético Villalonga estrenó su casillero de victorias como local al vencer al UE Cornellá por 3-0 en un partido marcado por los actos de homenaje al 25-N. En el palco de San Pedro acompañaron al presidente del club anfitrión, Enrique Rodríguez, la teniente alcalde Paula Martínez y los concejales Marcos Guisasola y Paz Lago. Las jugadoras saltaron al campo con una pancarta con el lema “NON a violencia de xénero” y leyeron un manifiesto para erradicar la violencia contra las mujeres.

Respaldo institucional del Concello de Sanxenxo con la presencia de la teniente alcalde y de los concejales de Deportes y Servicios Sociales



Por lo que respecta al partido, el equipo de Edu González no encontró demasiada oposición en las catalanas, que demostraron que su condición de colistas no es casualidad. El dominio local fue absoluto y mediada la primera parte Nere Lombardero abrió la lata con un buen disparo lejano desde tres cuartos de campo.

Las jugadoras de ambos equipos portaron una pancarta en contra de la violencia de género / DA

Antes del descanso llegó el 2-0, tras una internada de Lola por la banda izquierda que ella misma finalizó. Así fue el 3-0 en la segunda parte, otra vez con Lola como protagonista, dando profundidad por fuera y finalizando la acción. Incluso el resultado pudo ser más amplio, ya que el Atlético Villalonga perdonó anteriormente otras tres ocasiones muy claras, a través de su juego combinativo con el que desarboló al UE Cornellá. La victoria permite a las celestes coger un importante colchón de puntos sobre la zona de descenso.

Ficha técnica:

Atlético Villalonga: Patri Curbelo, Helena Vives, Pañu, Goretti, Lola, Bita (Cuquejo, min. 68), Sara, Gomes, Nere Lombardero (Lía, min. 76), Machado y Clau Cabezas (Amanda, min. 76).

UE Cornellá: Carla Muñoz, María Calderón, Aina Vall (Lea Vercammen, min. 80), Daniela Oppitz (Gracia Mariner, min. 70), Blanca García (Nerea Romero, min. 87), Judith Rodríguez (Natalia Sanahuja, min. 70), Laura Mas (Mar Couceiro, min. 46), Paula López, Marta Alegre, Aina Sararols y Valeria Trujillo.

Goles: 1-0 Nere Lombardero (min. 27); 2-0 Lola (min. 42); 3-0 Lola (min. 88).

Árbitro: Fariña Biasi. No mostró tarjetas.