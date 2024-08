El Atlético Villalonga golea al Umia en un test del que extraer pocas conclusiones

El Atlético Villalonga saldó su primer test de pretemporada con una goleada por 9-0 en O Revel sobre el Umia. El equipo de Barrantes, con jugadoras muy jóvenes en sus filas, no pudo hacer oposición al conjunto de Segunda REFF, por lo que no se pudieron extraer muchas conclusiones de este partido, que sí sirve de rodaje. La próxima cita del equipo que entrena Edu González será el sábado ante el Sporting de Gijón en el campo de hierba natural del Titático, en Pola de Laviana (Asturias).

Rivales liga

Las celestes se mantienen a la espera de que la Federación dé a conocer el calendario de liga, en el que tendrán que viajar por todo el norte de la Península. A falta de oficialidad por parte de la RFEF, el Atlético Villalonga tendrá que desplazarse a Asturias para medirse a Real Oviedo, Sporting de Gijón y Real Avilés. En Cantabria le esperará el Racing Féminas, y en Euskadi el Eibar y los filiales de la Real Sociedad y el Athletic Club de Bilbao. También viajará a Navarra (Osasuna), La Rioja (Pradejón), Aragón (Huesca y Zarzagoza), Cataluña (Cornellá y Europa) y Madrid (Rayo Vallecano y Atlético de Madrid B).

Reestructuración

De cara a la temporada 2025-2026, la Segunda RFEF será de tres grupos y la Tercera RFEF sólo de ámbito autonómico al igual que ocurre en el fútbol masculino. l