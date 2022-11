El Bamio, a la caza del líder

El Bamio sigue a la caza del líder en el grupo 2 de 1ª, en una apretada parte alta de la tabla. El Multitiendas no cede y se mantiene primero tras imponerse por 0-1 al Terras do Umia. El Bamio sigue a tres puntos, tras su victoria 3-2 con el Abalo y acumular 20 puntos.



Por su parte, el Armenteira es uno de los equipos que cuenta con más goles a favor en su grupo, el 2 de 3ª, a pesar de lo cual ocupa el cuarto puesto por la cola. Los de Meis perdieron la pasada jornada por 4-1 ante el Moraña, si bien tienen 15 goles a favor, tan solo uno menos que el actual líder, el Godos. El Armenteira, eso sí, cuenta con tres derrotas. El líder no jugó la pasada jornada, al tocarle con el retirado Verducido. Segundo sigue el Mosteiro, que goleó 6-1 al Carballo da Portela.



En División de Honor sigue sin haber ningún equipo de la comarca en los tres primeros puestos de la tabla. El primero que se encuentra es el Sanxenxo, que es cuarto, tras ganar 0-4 al Beluso. El Xeve sigue líder, seguido del Bodegón y el Estradense. El Vilanova, en el grupo 2 de 2ª Galicia, sigue también en el primer lugar de la clasificación, a pesar de haberse suspendido su encuentro con el Montajes Iglesias. Tercero es ahora el Atómico Noalla, que ganó 2-0 a O Revel, y segundo sigue el Zacande.