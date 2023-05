El Bar Os Fornos recibe el trofeo de campeón de liga

El Club Veteranos Bar Os Fornos levantó la copa que le acredita como el pasado campeón de la liga 21-22 de Segunda Veteranos. El equipo fue una apisonadora en su competición y no tuvo rival, acabando invicto con unos números de escándalo: 54 puntos, con 18 partido ganados, 0 empatados y 0 perdidos, con 76 goles a favor y sólo 12 en contra, en una temporada inmejorable. Aunque fue hace casi un año cuando consiguió el título de liga y el ascenso a Primera, donde está competiendo a una jornada para el cierre de la temporada, la copa no pudo ser disfrutada hasta hace unos días en Vista Alegre, Boiro, campo en el que compite como local.

El Bar Os Fornos pondrá el cierre a la temporada, instalado en una cómoda posición en mitad de tabla, enfrentándose hoy a las 18:30 en Porto do Son contra el Nebra.