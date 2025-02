Barraña calienta el derbi ante el Noia, el primero de Tizón en el banquillo

El CD Boiro de José Tizón enfrenta hoy un partido clave, no solo por su nivel sentimental, si no también por la necesidad de comenzar a sumar de tres. Barraña acogerá a las 17 horas el derbi ante un Noia que llega en modo apisonadora y que no se puede permitir errores si quiere mirar hacia los puestos de playoff.

Por su parte, los locales, que viven una situación totalmente distinta, vienen de sumar una importante victoria por 0-1 ante el Viveiro, y tampoco se pueden permitir fallos de cara al mantenimiento de la categoría, ya que se encuentran solo un punto por encima de los puestos de descenso.



“En Viveiro hicimos un gran partido, estuvimos a un nivel muy alto y estoy seguro de que lo vamos a mantener en el derbi”, comenta Tizón antes de recibir al Noia. “Veo al equipo muy motivado, con muchas ganas de volver a Barraña y de hacerlo bien, afrontando el derbi con las mejores condiciones. Barraña tiene que ser una caldera”, recalca el entrenador.

Asimismo, será el primer derbi de Tizón en el banquillo tras la salida de Cardeñosa, por lo que el técnico espera que los aficionados se desplacen hasta el campo para ser el empujón que necesita el equipo.

“Va a ser un partido muy complicado, ellos vienen en una buena dinámica, creo que son el equipo revelación, pero nosotros después de la victoria en Viveiro estamos con confianza”, recalca Tizón.

“Será importante mantener el control emocional, así como defender en bloque compacto para no conceder ocasiones. En Viveiro fuimos muy sólidos en defensa y tendremos que mantenernos así ante un equipo que tiene un juego muy definido porque ya llevan muchos años trabajando con Iván Carril”, destaca el entrenador del CD Boiro. Cabe destacar que el Noia es uno de los equipos menos goleados en la Tercera RFEF.

Los capitanes



Por su parte, Juanma y Pablo, capitanes del CD Boiro, también lanzaron un mensaje de optimismo a la afición. “Después de muchos años, volvemos a jugar un derbi en Tercera División en Barraña. Tengo un recuerdo del derbi de 2023, en el que nos expulsaron un jugador en los primeros minutos y terminamos remontando el partido”, comenta Juanma.



“Cuando ganamos 0-1 en Noia y nos clasificamos para la fase de ascenso es uno de los grandes recuerdos que tengo. El malo es de hace dos años, en el que me rompieron la nariz”, dice Pablo. “Vamos a intentar ganar hoy y consigamos alejarnos del descenso. Juntos podemos hacer que el partido sea un día inolvidable, por lo que animo a todos los aficionados a que vengan a Barraña”, concluye.