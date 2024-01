Beade: “No supimos gestionar la situación de vernos tan arriba”

El Arosa prepara el duelo que le mide el domingo en A Lomba (17 horas) al Somozas. Se trata de una gran oportunidad para dar caza a un rival directo y meterse por primera vez en lo que va de liga en puestos de play-off para los arlequinados.



Enfrente estará un conjunto entrenado por Fran Beade, toda una institución en el Racing de Ferrol, donde estuvo casi 25 años como preparador físico y también entrenador ayudante, en Segunda A, Segunda B y algún año en Tercera. Coincidió con técnicos como el vilagarciano Luis César, José Ramón Arteche, Miguel Ángel Tena, Manolo García, Sánchez Murias, Michel Alonso o Emilio Larraz, entre otros. “Desde que empecé, siendo muy novato, fue un aprendizaje continuo”, dice a sus 50 años. “Vas absorbiendo cosas a nivel de dirección técnica, no sólo de entrenamiento técnico-táctico, sino también a nivel de dirección de grupo, trabajo psicológico con los jugadores y la dinámica propia de estar en un club”, explica Beade.



La pasada temporada en el Somozas pasó de ser el ayudante de Marco Roca a hacerse cargo del equipo en febrero. El objetivo era asegurar la permanencia y lo consiguió. Este verano el club le renovó, iniciando su primera temporada desde el inicio como primer entrenador. Junto al director deportivo, Fernando Castro “Nando”, confeccionaron una plantilla con muchas altas. Llegaron más de una decena de fichajes. Fueron el portero Minibugy (Paiosaco); los defensas Álex Vázquez (UD Ourense), Berto (Galicia Mugardos), Joel López (Vilalbés) y Quindimil (Bergantiños); los centrocampistas Gabarre (Galicia Mugardos) y Alberto Leira (As Pontes); y los atacantes Josemi Cerro (Viveiro y As Pontes), Martín Rafael (Celta C) y David Mosquera (Alondras). Además el Somozas acaba de firmar al extremo Álvaro Rey, procedente del Silva.



“Nos planteamos hacer un cambio en el perfil de los jugadores, intentar buscarlos jóvenes, con hambre de progresar”, explica el entrenador del Somozas. “Dentro de las oportunidades que se nos plantearon, fuimos haciendo una plantilla relativamente joven, con una media de edad de 24 años”. Beade reconoce que no pudieron retener a todos. “Hubo varios que se fueron que queríamos que siguiesen, pero estamos contentos con la plantilla que hicimos”.



Después de una última temporada “de sufrimiento”, el objetivo que se marcó el club es “estar ahí, salvar la categoría cuanto antes y que sea la propia competición la que nos diga hacia donde vamos”. Beade considera que, “tras el duro golpe de realidad del año pasado”, las aspiraciones del Somozas en esta campaña no se aclararán “hasta abril o mayo porque es una liga muy igualada y no te puedes despistar”.



Aunque su equipo no empezó bien la liga, al perder sus dos primeros encuentros ante la UD Ourense y Alondras, a continuación encadenó una racha impresionante de siete victorias y un empate (en el campo del Celta C) que le llevó al liderato. Si bien, en el último mes de liga los resultados son malos, con sólo 1 punto sumado de 12 posibles y 10 goles encajados, por lo que el Somozas saldrá de puestos de play-off si cae el domingo en Vilagarcía.



“Estas rachas irregulares son debido un poco al perfil de la plantilla, tan joven. Quizá todos, cuerpo técnico y jugadores, nos supimos gestionar esa situación de vernos tan arriba, algo que a principio de liga no esperábamos y esa inexperiencia vino acompañada de un descenso de rendimiento en los últimos partidos”, explica Fran Beade. “Son procesos un poco inconscientes”, argumenta. “Ves que vas ganando partidos con solvencia, parece que hagas lo que hagas vas a ganar, pero el fútbol te va demostrando que no es así. Vas ganando porque cumples determinadas cosas a la hora de jugar, eres fiel a los planes de partido y eres constante a lo largo de la semana en los entrenamientos”.



En esta situación, el partido del domingo en A Lomba “es algo que quizá necesitemos ahora, enfrentarnos con rivales llamados a estar arriba para ver si nos crecemos mentalmente”. Beade califica la cita de “muy difícil”, ya que considera al Arosa “un equipo predestinado a estar en los puestos de arriba, aunque tuvo un inicio irregular, lo cogemos en una dinámica ascendente”.



Sobre las virtudes de los locales, el técnico ferrolano destaca que “sabemos que los equipos de Luisito se caracterizan por la sobriedad de sus jugadores, su intensidad y la verticalidad en acciones de transición y contraataque. El Arosa es muy sólido defensivamente y hace daño en transición rápida, aunque también tiene buenos peloteros para combinar”.



El Somozas, que tiene las bajas de Leira, Asier y del fichaje Álvaro Rey, vendrá a A Lomba a tratar de hacer su partido para maniatar las virtudes del Arosa. “Nosotros somos un equipo bastante camaleónico”, dice Beade en cuanto al estilo de juego. “Hemos planteado partidos de diferentes formas para amoldarnos a las características del rival y explotar las situaciones donde se sientan menos cómodos”.



En los locales regresa Iñaki tras cumplir los dos partidos de sanción. El estado que pueda presentar el terreno de juego es algo que preocupa a ambos equipos. l