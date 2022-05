Beda, Ross, Alberto Martín, Mon y el segundo entrenador Miguel Domínguez causan baja en el Arosa

Solo un día después de anunciar la renovación de Julio Rey, el Arosa ha comunicado las bajas de los jugadores Pedro Beda, Ross, Alberto Martín y Mon, y del segundo entrenador Miguel Domínguez, que no continuarán la próxima temporada. En el caso de Beda, Ross y Alberto Martín el propio club decidió "no realizar una oferta para ampliar sus contratos", mientras que el Arosa sí tenía interés en que continuase en Tercera RFEF el santiagués Mon, pero no es posible porque "el jugador abandona Galicia por motivos personales".





El técnico Luisito Míguez parece tener las ideas claras en cuanto a confección de plantilla una vez la directiva le ha trasmitido la reducción presupuestaria importante que supone el descenso. Los veteranos Beda y Alberto Martín (33 años) fueron jugadores importantes esta temporada en Segunda RFEF. El brasileño disputó más de 1.800 minutos en los que solo marcó un gol, y el centrocampista extremeño, más de 2.100 minutos en los que marcó 3 goles. Beda deja el Arosa tras tres temporadas muy diferentes. En las dos primeras en Tercera fue un futbolista diferencial al marcar 13 y 12 goles respectivamente, pero en la última su producción anotadora se redujo al mínimo. Martín llegó el último día del mercado de verano y tuvo un notable rendimiento durante toda la temporada, pero mantenerlo en Tercera era complicado y Luisito buscará un futbolista de otro perfil para esa posición.





En el caso del central lucense Martín Ross disputó casi 2.000 minutos también esta temporada, en la que fue un fijo en la primera vuelta y al inicio de la segunda para Jorge Otero, pero perdió protagonismo en los últimos meses de liga, siendo titular solo dos veces en las últimas doce jornadas.

El santiagués Mon Vives fue un jugador capital en Tercera desde que llegó en el mercado de invierno en enero de 2020. En Segunda RFEF disputó más de 1.900 minutos, alternando fases de la temporada en las que fue titular y otras en la que salió desde el banquillo.El compostelano, el brasileño y el lucense ya forman parte de la historia del club porque pertenecieron a las plantillas que primero lograron meter al equipo en el play-off después de casi 30 años, y al año siguiente consiguieron el ascenso.

El club agradece a los cuatro futbolistas "su profesionalidad e implicación estas temporadas".







Además el Arosa anuncia también que el segundo entrenador Miguel Domínguez no continúa en la entidad. Desde el Arosa explican que "ha decidido no continuar pese al interés del club en que siguiese en sus funciones" de ayudante de Luisito Míguez. Natural de Lariño (Carnota) y afincado en Vigo desde su adolescencia, Miguel Domínguez estuvo cuatro temporadas en el Arosa, las tres primeras como ayudante de Rafa Sáez y esta última primero junto a Otero y después con Luisito. El vigués, explican desde el club, da por concluida su etapa en Vilagarcía. "Demostró ser un gran profesional y también le estamos muy agradecidos", dice el Arosa en su comunicado.