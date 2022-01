Bergantiños- Arosa SC, un derbi para empezar el año

El Arosa empieza esta tarde el nuevo año poniendo punto y aparte al campeonato de liga de Segunda RFEF en el duelo que le enfrenta en Carballo al Bergantiños (17 horas, TVG2). Es el último partido de la primera vuelta. Entre rivales que están en mitad de la tabla, separados por un punto, y que aspiran a irse al nuevo parón de la próxima semana mirando con cierta tranquilidad hacia la densa parte baja de la tabla.



La trayectoria de ambos equipos gallegos es diferente en el último mes y medio de liga. El Bergan atraviesa por su peor momento de resultados, tras estar instalado y peleando en los puestos de play-off durante muchas semanas y tras haber disputado la Copa del Rey. El Arosa está en una clara línea ascendente, compitiendo en todos los partidos (excepto el de Pasarón donde perdió por la mínima y de forma polémica) y elevando su nivel de juego.



Este derbi está marcado ineludiblemente por la incidencia de la sexta ola del covid las últimas semanas, que condicionaron el trabajo de los dos equipos, que llegan con bajas y diferentes contratiempos. En los arlequinados Martín Ross pudo ejercitarse ayer por primera vez en la última semana con sus compañeros. El central lucense recibió el alta médica y dio negativo en el test pertienente, por lo que viaja hoy a Carballo con el grupo. Hasta última hora tendrá que esperar Diego Diz, que curiosamente empezó la cuarentena un día antes que Ross y ya ha superado el plazo de siete días con creces, pero estaba pendiente ayer noche de una prueba negativa para saber si hoy puede unirse ala lista de convocados.



En los locales, más de lo mismo. No estarán el centrocampista Luis Brunet ni el delantero Uxío. Varios jugadores se han visto afectados de una forma u otra por el covid, por lo que no han podido entrenar con normalidad durante la semana. El técnico Jose Luis Lemos tendrá esto en cuenta a la hora de hacer el once y repartir minutos, por lo que jugadores como Remeseiro o Yelco podrían no ser de la partida.



“El equipo trabajó bien, con alguna baja por lo que está pasando”, explica Jorge Otero sobre el covid. “Tratamos de cumplir el protocolo, pero siempre estás intranquilo por si puede salir algún caso los días de test”, comenta el entrenador del Arosa, que elogia las virtudes del rival. “Es un equipo que tiene muy buenos jugadores. Su idea es pelear por meterse arriba. El campo les condiciona, también a lo rivales. Tiene futbolistas para combinar, buenos jugadores por banda y muy buenos jugadores arriba. Apuesta por llegar con mucha gente a área rival, son jugadores de buen pie”. Pese a todo, el Arosa se ve con opciones de puntuar en As Eiroas. “Les está costando ganar en casa. Los pequeños detalles en esta categoría definen los partidos”, recuerda Otero. “Si les dejamos jugar si no les apretamos y estamos encima son peligrosos. Nuestra idea es ir a por los tres puntos”. Con este derbi termina la primera vuelta.



El Arosa tiene la oportunidad de alcanzar los 24 puntos, superar a su rival de esta tarde en la tabla y dar continuidad a las buenas sensaciones con las que acabó el 2021. “Estamos haciendo las cosas bien, en una buena línea, pero no nos podemos despistar y tenemos que conseguir puntos cuanto antes”, advierte el entrenador.



Aunque no en gran número, sí se desplazarán aficionados del Arosa esta tarde al campo de As Eirias para animar al equipo, algo que Otero pone en valor, “es algo que agradecemos mucho porque como digo siempre, los necesitamos”.