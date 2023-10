El Boiro afronta en Santander un partido para hacer historia

El CD Boiro disputa este jueves a las 17:30 horas en Santander ante el CD Monte la eliminatoria previa de la Copa del Rey. Es una final cuyo ganador tendrá el privilegio de recibir a un equipo de Primera División en la primera eliminatoria del torneo del K.O que se disputará el 1 de noviembre. La expedición del CD Boiro viaja esta tarde hacia Cantabria y pernoctará en Torrelavega. Mañana realizará una pequeña sesión de activación por la mañana.

“Estamos muy motivados. Es algo que nos puede pasar una vez en la vida”, explica el goleador Gregor Santórum, que llegó al Boiro a mitad de la temporada pasada. “Sabemos que superar esta eliminatoria es un premio muy grande, más allá de lo económico para el club, también para nosotros a nivel deportivo jugar contra un Primera División en casa nos hace una ilusión enorme”.

El CD Boiro llega a la cita sin demasiadas referencias de un rival que es sexto en la Preferente cántabra con 10 puntos en cinco partidos. El Boiro es quinto con 9 puntos en los mismos partidos en el grupo norte gallego. “Aún no hemos perdido”, señala Gregor. “Estamos viendo que está todo igualado. El equipo está haciendo buen juego, nos está faltando encontrar el gol”, dice el delantero, que con 3 tantos es el pichichi del equipo. “Estamos tranquilos porque los resultados van a llegar”, comenta en relación a la liga.

El Boiro se presenta en Cantabria con una plantilla similar a la que el año pasado estuvo a punto de ascender. Mantiene el cuerpo técnico con Anxo Casalderrey a la cabeza, por lo que Gregor cree que llegan preparados para competir y pasar la eliminatoria. “Habrá que controlar el ímpetu porque los dos equipos tenemos la misma ilusión. Ellos juegan en casa y van a meter mucha gente con gradas supletorias, pero nosotros vamos a tener también a nuestra gente empujando”. Viajan 150 personas desde Boiro. Un autobús saldrá este jueves a las 9 horas y el resto se desplazan en coches. “Las 150 entradas que nos facilitaron se vendieron en tiempo récord”, dice Gregor. “Es algo que no se vive todos los días”.

No hace tanto el Boiro también vivió un desplazamiento similar a Asturias. En aquella ocasión fue para celebrar el histórico ascenso a Segunda B. Esta vez el premio es repetir en la Copa del Rey, pero ante un rival de Primera División en Barraña. En los últimos años varios equipos gallegos de Preferente disfrutaron de ese premio. El Barbadás contra el Valladolid, el Victoria de A Coruña ante el Villarreal y el Ribadumia ante el Cádiz.

El Boiro quiere estar en el sorteo del próximo martes día 17 junto al Arosa, pero para eso tendrá que eliminar en el campo sintético San Juan de Monte al equipo santanderino. Es una final. Un partido para hacer historia en Boiro y en O Barbanza.