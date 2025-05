Manolo Abalo: "Estoy dispuesto a irme"

El clima de crispación en el Arosa SC es más que evidente tras el batacazo final en el que el equipo no logró meterse en play-off. Una desilusión que empujó a muchos aficionados a manifestar su descontento con la situación que viene atravesando el equipo.

En las últimas horas, después de que Manolo Abalo mostrase su pensamiento de abandonar la directiva del club, Rubén Abal se presentó en sociedad como candidato a ocupar la presidencia del cuadro arlequinado. El joven vilagarciano propuso a Abalo continuar en el Arosa trabajando con él, pero el actual presidente rechazó la iniciativa.

“Yo con gente que me lleva a los juzgados no voy a ninguna parte”, dice Manolo Abalo, en referencia al problema que tuvo el presidente con el ex socio Francisco Vázquez, a quien le presentó Rubén Abal.



Este domingo tendrá lugar la Asamblea de socios del Arosa SC, en la que se pondrá la primera piedra al futuro del cuadro arlequinado. La duda sigue recayendo en quién ocupará la directiva. “La Asamblea es lo más práctico. Se convocó porque yo no quería que la gente pensara que hay una intención de ocultar algo, por eso se hizo con la mayor brevedad posible”, comenta Manolo Abalo.

“Estaba prevista para mañana viernes, pero por espacio y valorando también que la gente trabaja, se cambió. Yo quiero que vengan todos, se hizo con total claridad”, recalca el presidente.



Lo cierto, es que la continuidad o no continuidad de la actual directiva en la próxima campaña no es uno de los puntos del día de la Asamblea, que comenzará con el balance deportivo y económico de la ya finalizada temporada 24/25.

¿Habrá cambio?



La gran pregunta de todos los aficionados pasa por la figura de Manolo Abalo, después de dejar la puerta abierta a un posible cambio después de 15 años de mandato.



“Sabe todo el mundo que yo quería que viniera alguien a coger la presidencia, y que yo encantado ayudaría a esa persona. Pero no con alguien que ayudó al otro ex socio, por lo que tengo que estar yendo seguido al juzgado”, explica Manolo Abalo.

“La gente por la calle me dice que ni se me ocurra dejar la presidencia, al igual que los sponsor y demás”, cuenta el presidente.



“En la Asamblea se enseñarán las cuentas y todo con claridad como siempre”, señala. Lo cierto, es que Abalo sigue dejando la puerta abierta a su posible salida. “Yo lo que no quiero es un club dividido. Que los socios digan lo que tengan que decir, y yo en esa circunstancia estoy dispuesto a irme, porque no quiero a un Arosa enfrentado”, dice Manolo Abalo.