El Boiro falla un penalti y empata en Noia en un duelo de alta tensión

El CD Boiro de Cardeñosa visitó al CF Noia en el Julio Mato. Un encuentro de alta tensión en el que ninguno de los equipos consiguió el correctivo a pesar de las múltiples ocasiones que dejaron ambos. El encuentro entre el Noia y el Boiro comenzó con los de Cardeñosa atacando sin piedad, ante un Noia que trataba de frenar el apabullante ritmo de juego que planteó el conjunto boirense. Los visitantes plantearon un partido muy serio, con un Yaguito deslumbrante por la banda y una defensa muy bien estructurada. La gran intensidad con la que arrancó el encuentro el CD Boiro obligó a los de Iván Carril a hacer un esfuerzo extra en el aspecto defensivo, ya que los de Carde rompían las líneas con cierta facilidad.



Los locales buscaban la transición rápida del esférico, esperando el momento en el que poder salir al contragolpe y sorprender así a los visitantes. Los minutos pasaban y las ocasiones más claras de peligro seguían cayendo del lado del CD Boiro, a pesar de que no fuesen capaces de llegar a materializar. Los locales apostaban por las jugadas a balón parado como sus grandes generadoras de peligro. En el ecuador de la primera mitad, Marcelo disparó directamente a las manos de Borja Rey, firmando el primer tiro a puerta del combinado local. Los de Carril comenzaban a coger el ritmo del enfrentamiento, pero sin acierto en sus disparos. Ambas aficiones no dejaban de alentar a sus respectivos equipos, con la afición local caldeando cada vez más el ambiente en el Julio Mato “Matito”. Los últimos minutos del primer tiempo se basaron en un Noia atacando con mucha intensidad, pero con los boirenses delimitando muy bien las líneas defensivas. Así, el encuentro se fue al descanso con el 0-0 en el marcador. Tras el descanso, y con Mario Regueiro entrando en acción, los de Cardeñosa empezaron con la misma intensidad que con la que acabaron el primer tiempo, ante un Noia que tampoco bajaría los brazos.



El tiempo seguía corriendo sin que ninguno de los dos conjuntos lograse batir los palos rivales, con un gran Mario Prol creando jugadas, que sufrió un fuerte golpe en la rodilla tras una disputa de balón. A pesar de los esfuerzos, las cosas no le salían al Boiro, y es que Álex Rey falló un penalti que podría haber determinado el enfrentamiento. El Boiro seguía buscando el correctivo tras el penalti fallado, a pesar de que la carga física del partido ya comenzaba a pasar factura a los visitantes. Con el cronómetro en contra, los dos equipos comenzaron a apretar en busca de la sorpresa final, que no pudo llegar a pesar de los esfuerzos, por lo que los puntos terminaron por repartirse tras el empate a ceros.

Ficha técnica:

Noia: Chema; Paco, Izan, Mario (Maroñas, min.81), Hugo García (Marcos, min.74), Tobías Reclusa (Axel, min.74), Pedro, Xabi, Iker Carril (Hugo Losada, min.68), Facu, Marcelo (Muiño, min.81).

Boiro: Borja Rey; Saro (David Noya, min.62), Nieto, Mario Romero, Dani Pedrosa (Mario Regueiro, min.46), Mario Prol (Adrián, min.87), Sylla, Montoto, Ángelo, Yaguito (Iker, min.62), Álex Rey.

Árbitro: Cardoso Rodríguez. Amonestó a Marcelo y Hugo Losada por los locales, y a Mario Romero, Yaguito, Álex Rey y Mario Prol por parte de los visitantes.

Cardeñosa: “Es un resultado justo, pero dimos peor imagen que los pasados duelos”

El técnico recalca la importancia de ser exigentes. “Hoy dimos una imagen peor porque venímos de hacer dos grandes partidos. Creo que el empate es un resultado justo, aunque quizás ellos estuvieron un poco mejor que nosotros. En la primera parte nos faltó energía, entramos apáticos y me cuesta entender por qué. A pesar de que no nos crearon mucho peligro en la primera parte, no estábamos cómodos”, dice Cardeñosa.

Iván Carril: "El partido fue más para el Noia que para el Boiro, estuvimos muy bien”

El entrenador sigue sin entender las actuaciones arbitrales. “Mi pensamiento sobre los que tienen que dirigir sigue igual que semanas atrás. Tengo que ver otra vez el penalti, pero fue una acción estúpida. Mi equipo me gustó mucho, compitió muy bien. En términos generales me voy muy contento con lo que hizo el equipo, aunque no tanto como el resultado. Aún así, competimos a un equipo que, para mi, estará peleando por el playoff”, comenta Carril.