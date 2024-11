El Boiro perdona y cae ante un Betanzos más eficaz en las áreas

El Boiro perdió en Barraña ante el Betanzos en un partido en el que falló un penalti en el primer minuto y se puso por delante por medio de Pedrosa muy pronto, pero su rival remontó antes de la media hora en un ejercicio de efectividad. En la segunda parte los locales generaron, no demasiado, pero no acertaron porque Sylla ayer no tuvo fortuna.

Formación inicial del Boiro esta tarde en Barraña ante el Betanzos / Gonzalo Salgado



El resultado se explica desde la diferente eficacia de ambos equipos. En la primera acción del partido, a los 24 segundos, Sylla corrió a un balón largo que midió mal la defensa y el portero del Betanzos Borja, que derribó al delantero local en área y se llevó la amarilla. El penalti lo lanzó el propio Sylla, pero el balón se perdió por encima del larguero.



Al equipo de Cardeñosa no pareció afectarle demasiado el error. Armado con un 4-4-2 en rombo en la medular, con Mario Romero en el vértice inferior, Álex Rey a la derecha y Mario Prol a la izquierda; y con Pereira, en su debut este año como titular, en el vértice superior, el equipo local sorprendió de inicio a su rival, con Sylla y Pedrosa arriba con mucha movilidad. La verticalidad del Boiro tuvo premio a los seis minutos. En una muy buena acción que inició Mario Prol en el centro del campo. Sylla se movió a la izquierda y cruzó el balón a la derecha donde Pedrosa enganchó un disparo abajo que llegó a tocar Borja, pero que acabó en el fondo de la red. Fue el 1-0. Recompensa a la buena puesta en escena de los locales, con Barraña divirtiéndose.

Pedrosa, el mejor de los locales, celebra el tempranero gol del Boiro / Gonzalo Salgado



Al Betanzos le costó ajustar y estuvo a punto de costarle caro porque a los diez minutos el Boiro tuvo otra oportunidad muy clara. La inició Álex Rey, que conectó dentro con Sylla. El senegalés, de espaldas, ni se lo pensó y buscó al primer toque la entrada desde segunda línea de Dani Pedrosa. El ex del Bergan, ya en área, remató tras temporizar con la idea de asistir y salvó el portero Borja con algo de suerte.



El partido sólo iba en una dirección, sin embargo en su primera llegada el Betanzos empató antes del cuarto de hora. En una acción por la derecha de Sito, que ganó línea de fondo muy fácil y puso un balón al área pequeña que remató en el segundo palo Juan de Dora.



Tras el 1-1 pasó a dominar el Betanzos y el partido cambió. Mediada la primera parte llegaron las otras acciones clave. Del posible 2-1 se pasó al 1-2 en apenas unos segundos. El Boiro la tuvo en una transición que llevó Pedrosa y asistió a Sylla, que desde la frontal remató ante la salida del portero al larguero. En la acción siguiente llegó el gol del triunfo del conjunto de Claudio Corbillón. En un centro desde la derecha que remató el exjuvenil del Dépor Álex Delgado, el balón dio en el larguero y en el palo por dentro y fue el asistente el que concedió el gol fantasma.

Pereira,que estrenó titularidad esta temporada en Tercera RFEF, y el ex del Deportivo Álex Delgado, autor del 1-2 / G. Salgado



De ahí al descanso el juego se niveló, con alternativas y pocas ocasiones. Las mejores fueron visitantes. Sito, que siguió haciendo mucho daño en la derecha, conectó un cabezazo en el minuto 34 tras jugada de estrategia en falta lateral. Borja Rey, con una gran parada abajo, evitó el 1-3. El Boiro lo intentó hasta el descanso, pero ya le costó sorprender a un rival más replegado y ordenado.

Segunda parte

La segunda parte empezó como la primera. Sylla recibió un balón largo, esta vez de Pedrosa, a la espalda de la defensa. El portero Borja se resbaló y el senegalés lo regateó, pero corrigió rápido el central Iago López para enviar a córner, impidiendo el remate a puerta vacía del delantero. Más clara si cabe fue la que tuvo en el 50. Saro profundizó en área por la derecha y le puso un balón a media altura al segundo palo que Sylla remató con el pie alto cuando en la grada ya se cantaba el gol. No era el día del pichichi local.

Buen ambiente en Barraña en una tarde más primaveral que otoñal / Gonzalo Salgado



El Boiro intensificó su dominio, ya jugando en campo contrario durante muchas fases y tratando de entrar con paredes con el centro tras la entrada al campo de Regueiro. En el 67 se marcó una gran acción individual Pedrosa, el jugador más diferencial de los locales, y su pase atrás lo remató desde el punto de penalti el propio Regueiro a las manos del portero visitante.



Al Boiro le empezó a costar mucho generar ocasiones. Le faltaba colmillo. A falta de poco más de un cuarto de hora reapareció en los locales Pablo Vidal, por lo que Yosi Montoto pasó al lateral derecho al retirarse Saro. En el 74 dio un susto el Betanzos, en una acción por la derecha con centro abajo al área que intentó rematar de tacón Ángel, pero salvó Angelo. En el 83 Sylla volvió a caer en área ante la salida del portero Borja en un balón al que llegó antes el delantero, pero esta vez el árbitro no señaló penalti al entender que no hubo suficiente contacto. No hubo mucho más. El Betanzos se sitúa a un punto del Boiro, que se queda en la zona media baja a la espera de que se complete la jornada. Esta tarde empataron Estradense y Noia (0-0) y el Valladares le ganó al Arteixo (1-0).

Ambos técnicos, Cardeñosa y Claudio Corbillón, siguen con atención el desarrollo del juego desde la banda / Gonzalo Salgado

Ficha técnica:

CD Boiro: Borja Rey, Saro (Pablo Vidal, min. 73), Dani Nieto, Angelo, Yosi Montoto, Mario Romero (Abi Romero, min. 79), Mario Prol, Álex Rey, Adrián Pereira (Regueiro, min. 51), Pedrosa y Sylla.

Betanzos: Borja Varela, Casariego (Álvaro Otero, min. 46), Carneiro, Iago López, Martín Lago, Berto, Dani Pájaro (David Domínguez, min. 80), Sito, Víctor Guerra (Ángel, min. 61(Mon, min. 90)), Álex Delgado (Manu Barbeito, min. 80) y Juan de Dora.

Goles: 1-0 Pedrosa (min. 6); 1-1 Juan de Dora (min. 14); 1-2 Álex Deelgado (min. 25).

Árbitro: García López -Arias. Amarilla al visitante Borja y Juan de Dora.

Incidencias: Jornada 9. Barraña. 500 personas.