El Boiro, que pierde a Yago García, recibe al "rocoso" Vilalbés

El CD Boiro recibe esta tarde en Barraña al Racing Vilalbés a las 17.15 horas con el objetivo de encadenar una quinta jornada seguida en positivo y tumbar a uno de los candidatos al ascenso. Los visitantes son cuartos con once puntos, tres más que el equipo de Cardeñosa, que suma la baja de Yaguito García, por problemas en el pubis, a las de Pablo Vidal, Martín Sánchez, Taboada y Juanma, por lo que entran en convocatoria los juveniles Rulo y Martín.



“O Vilalbés é un dos cocos da categoría, aspirante a ascender que empezou moi ben”, reconoce Cardeñosa. “É un equipo que case sempre foi do mesmo perfil, moi forte defensivamente e no plano físico, que transita moi ben e forte a balón parado”. Al Boiro le espera por tanto un partido incómodo y áspero “ante un dos mellores equipos da Terceira División”. El estado del terreno de juego tras las lluvias llevará el juego al plano más físico. “Non é un equipo que queira ser moi dominador, non necesita ter a pelota moito tempo para facer dano e teñen un podería físico moi grande e imos a ter que poñernos o monio de traballo”.



Para el Boiro es una gran oportunidad de consolidar una buena dinámica, tras sumar 8 de los últimos 12 puntos, en los que ha dejado tres veces su portería a cero. Tras sumar la primera victoria en casa ante el Viveiro, los locales quieren darle hoy otra alegría a su afición.

Bajas visitantes

El equipo chairego se presenta en Barraña con las bajas de Barroso, por un esguince de tobillo, y de Make y Javi Rey por lesiones musculares. Su técnico, Álberto López, destaca del Boiro que es un equipo “bien trabajado con jugadores diferenciales en posiciones clave”. Destacando a Borja Rey en portería, a defensas “con experiencia” como Angelo y Saro, así como a sus “extremos rápidos y verticales”, el gol que aportan “Sylla y Pedrosa” y a Mario Prol como jugador muy deteminante.