Borja Míguez: “Le tengo cariño al Arosa, pero vamos a por la quinta seguida”

El Arosa SC recibe este domingo, a las 17 horas, en A Lomba a todo un Rácing Vilalbés. Un encuentro que puede marcar un antes y un después en los arlequinados, a la vez que será el gran reencuentro de la afición con Borja Míguez. El delantero vuelve a la que fue su casa durante los últimos dos años con otra camiseta.

“En A Lomba como visitante solo estuve una vez con el Estradense hace años. Le tengo mucho cariño al Arosa y a su afición, yo no tengo ningún problema con ellos”, comenta el atacante, que lleva tres goles con el combinado lucense.

A pesar de ya no formar parte de las filas arlequinadas, Míguez no es ajeno a la mala situación del Arosa antes de enfrentarse a ellos. “Están pasando un bache, pero es lo mismo que en la primera vuelta, tienen junto con la UD Ourense la mejor plantilla de Tercera de lejos”, señala el ex arlequinado.



Lo cierto, es que ambos atraviesan situaciones completamente distintas. Por un lado, el Rácing Vilalbés se encuentra como segundo clasificado con 40 puntos, empatado con el líder, la UD Ourense, mientras que el Arosa se coloca quinto con 32 puntos, por lo que una derrota en casa le eliminaría ya virtualmente de la lucha por el título.



“Nosotros ahora mismo estamos disfrutando del momento, pero siempre desde la humildad, porque en esta categoría a la mínima que hinches el pecho te da un golpe de realidad”, recalca Míguez. “Sabemos que en A Lomba vamos a vivir un partido muy exigente porque al final somos dos equipos que peleamos por estar arriba, para mi es un lujo jugar ahí”, afirma.

A nivel defensivo, los de Alberto López están en un gran momento, sacando mucho rendimiento a sus goles a favor. “Estamos teniendo unos números espectaculares, pero el Arosa también es un equipo goleador, tienen un potencial muy alto si miras jugador a jugador”, advierte el santiagués.

“Nosotros intentamos no pensar en la clasificación, viajamos con la idea de ganar, como todos los domingos, y sumar la quinta victoria consecutiva”. En los locales, los problemas físicos de bastantes jugadores vuelven a marcar la semana.