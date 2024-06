Brais Vidal, duodécima baja en el Arosa SC

El Arosa SC continúa sumando salidas. En esta ocasión, la duodécima tras la marcha de Santi Gegunde, es Brais Vidal el que no formará parte del conjunto de Míchel. Según señala el club en el comunicado de su marcha, la salida se produce por "non chegar a un acordo ambas as dúas partes".

De este modo, el centrocampista se despide de A Lomba tras dos temporadas vistiendo la camiseta arlequinada. En su primera temporada, la 2022/2023, Vidal disputó 2.451 minutos y anotó un gol, pero en esta última cobró menos protagonismo, sumando 964 minutos.

"O club agradecelle o seu traballo e deséxalle a maior das sortes no futuro", indica el comunicado