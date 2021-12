El Breogán recogió ocho premios en la gala del piragüismo gallego

El Auditorio Afundación de Vigo fue el escenario el sábado de la Gala do Piragüismo Galego 2021, en la que Junta Directiva de la Federación Gallega premio a los mejores deportistas y clubes del panorama autonómico, con gran protagonismo para el Beogán de O Grove. El presidente del piragüismo gallego, Fredi Bea, estuvo acompañado en el acto por el secretario Xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, por el nuevo presidente de la RFEP, Javier Hernanz y por el alcalde de Vigo, Abel Caballero.



El momento más emotivo de la gala llegó con el reconocimiento a la canguesa afincada en O Grove Teresa Portela, la única deportista española que ha participado en seis Juegos Olímpicos. Junto a ella recibieron premios los otros medallista olímpicos en los Juegos de Tokio: el cangués Rodrigo Germade, el betanceiro Carlos Arévalo, y el rianxeiro Adrián Mosquera.



Diego Viaño de Televisión de Galicia, fue el encargado de llevar la batuta de la Gala, lo que no fue nada fácil, pues se entregaron en total 73 galardones, de los cuales muchos se vinieron para Arousa. En premios individuales, el madrileño Noel Domínguez recibió el galardón a mejor deportista masculino sub 23 junto al vilanovés del Náutico O Muiño Manuel Fontán, conjuntamente con los compañeros de ambos Pablo Graña (Rodeira) y Martín Jácome (Ciudad de Pontevedra). en la tripulación C4 Sub 23 500 con la que se proclamaron subcampeones del Mundo.



Diego Domínguez fue premiado en la categoría de mejor deportista masculino juvenil por su subcampeonato mundial en C2 mixto 500 metros, el séptimo puesto obtenido en C1 1.000 en el Mundial, y el subcampeonato mundial en C4 500 junto a Yoel Becerra (Rodeira) y David Bautista (Ciudad de Pontevedra), que también serán premiados.



Andrea Galego recibió el premio de mejor deportista femenina de paracanoe. La juvenil de primer año se proclamó doble campeona de España en categoría absoluta en VL3, logrando cuatro medallas en la Copas Nacionales de Sprint de la misma modalidad.



El técnico del Breogán Jose Luis Otero Padín recibió un premio como Accesit a mejor entrenador a nivel internacional por su dirección de Tono Campos, Diego Romero y Tania Álvarez en el Mundial de Maratón. Estos medallistas en citas internacionales del Breogán también fueron reconocidos en la gala. Tono Campos y Diego Romero, como campeones del Mundo de Maratón en C2, y Tania Álvarez como subcampeona del Mundo en Maratón en K2. Al igual que la árbitra Marta Felpeto por su participación en los Juegos Olímpicos.



El Breogán se llevó el premio de campeón de la Liga Provincial de Pontevedra para las categorías alevín, benjamín y prebenjamín. El Náutico de Pontecesures se hizo con el de vencedor de la Liga Cadete femenina, mientras que el Piragüismo Cambados como ganador de la Liga de kayak de Mar.