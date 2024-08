Breogán, referencia olímpica en Arousa desde Barcelona 92

Diego Domínguez se convierte este martes en el cuarto piragüista en la historia del Club Breogán de O Grove en tomar parte en unos Juegos Olímpicos. El madrileño, que llegó a Galicia hace unos años siguiendo los pasos de su hermano Noel para entrenar en el CGTD, forma el C2 500 español junto al balear Joan Andoni Moreno. A partir de las 10:30 horas rema en la segunda de las series en el Estadio Náutico de Vaires-sur-Marne, con el objetivo de meterse en la semifinal directa, a la que acceden los dos primeros.



Diego (2003) es el piragüista más joven de entre los 26 competidores de las trece embarcaciones clasificadas en C2 500 para París. Liga su nombre a los de Joaquina Costa, Alfredo Bea y David Mascato, convirtiendo al club meco en el referente absoluto de la historia olímpica en Arousa, que escribió su primera gran página en Barcelona 1992.

Tere Portela junto a su marido David Mascato, fisioterapeuta del equipo olímpico español en París, y Diego Domínguez



En los que están considerados como los primeros Juegos Olímpicos modernos, Joaquina Costa “Quini” y Alfredo Bea formaron parte del equipo español de piragüismo, en el que también estuvo como suplente Pedro Areal. La kayakista meca fue novena en la final de K2 500 junto a Belén Sánchez, y también formó parte del K4 500 con Liusa Álvarez, Ana María Penas y la propia Sánchez, llegando a semifinales.



Félix Lamas, presidente del Breogán, explica que Quini “foi das primeiras mulleres que remaron no clube”, fundado en 1978. “Xa destacou dende moi nova, foi campioa de España cadete e das primeiras mulleres concentradas a nivel nacional”. Formando dupla con Sánchez, “foron pioneiras en participacións internacionais e o primeiro K2 femenino español en meterse nunha final olímpica”.

Quini Costa compitiendo en los Juegos de Barcelona 92 en el K2 junto a Belén Sánchez



Para los que no vieron competir a Joaquina Costa en aquellos años, cuando el club no disponía de apenas recursos en cuanto a instalaciones y material, Félix Lamas recuerda que “tiña boas condicións físicas e era unha loitadora, poñía todo da súa parte cando competía”. Una mentalidad de campeona.



En el caso de Fredi Bea, hablamos de una leyenda del club grovense y del piragüismo gallego, que lleva años impulsando y mejorando desde su cargo de presidente de la Federación. Tanto, que lo ha convertido en la referencia en España. Son casi una decena los piragüistas gallegos o con relación directa con nuestra comunidad los que compiten en París, liderados por Tere Portela, que disputa sus séptimos Juegos.

Un luchador en el agua y en los despachos

“Somos unha potencia mundial gracias ao traballo que se está facendo por parte dos clubs e da Federación. O 50 % dos piragüistas que van aos Xogos son galegos”, recuerda Lamas, que elogia a Fredi Bea. “Que imos decir nós de Fredi... É un loitador nato tanto na piragua como nos despachos. O traballo que se fai está dando resultados. É unha persoa moi resolutiva que sempre busca solucións, por iso deu pasos importantes que repercuten en todos”. El incremento de las ayudas por parte de las administraciones públicas y la mejora e inversión en instalaciones son algunas de sus cruzadas.



Como canoísta, “Fredi tamén destacou dende moi novo”. Estuvo más de veinte años concentrado con los equipos nacionales y disputó cuatro Juegos Olímpicos. En Barcelona fue octavo en la final de C1 1.000. En Atlanta 96 formó el C2 con el asturiano Oleg Shelestenko, siendo séptimos y octavos en las distancias de 500 y 1.000 metros.

Una pareja icónica

En los siguientes Juegos, en Sidney, el Breogán contó con su propio C2, formado por Fredi Bea y el también grovense David Mascato, que ahora forma parte del cuerpo técnico del equipo olímpico en París como fisioterapeuta. Como canoísta emergió tras el boom de Quini y Bea. “David xa era máis técnico. Moi traballador e profesional, con moi boa cabeza”. Lamas explica que el C2 que montaron los grovenses “funcionou moi ben porque se completementaron moito”. Durante varios años fue una de las mejores embarcaciones del mundo.

Bea y Mascato fueron subcampeones del Mundo en C2 y disputaron juntos los Juegos de Sidney y Atenas

En Australia se metieron en la final de C2 1.000, siendo novenos, mientras que rozaron la medalla en C2 500 al ser cuartos. Cuatro años después, en Atenas 2004, Bea y Mascato fueron quintos en la final de C2 500 y séptimos en C2 1.000. Aún sin medalla, son recordados como una dupla icónica del piragüismo español, consiguiendo éxitos en competiciones internacionales.

Tras los pasos de Noel

El cuarto olímpico, Diego Domínguez, llegó al club a través de su hermano Noel. “Tiña moi claro que quería mellorar en canoa e para facelo tiña que vir a Galicia e ao noso clube”, explica el presidente del Breogán. El mayor de los Domínguez llegó al Breogán en edad juvenil y pudo entrar en el grupo de entrenamiento del CGDT.

Diego no tardó en seguir sus pasos. Tras cuatro años en Pontevedra, esta temporada decidió formar dupla con Joan Andoni Moreno y se fue a Mallorca, en otro grupo de entrenamiento junto a los sevillanos Cayetano García y Pablo García, que eran los grandes candidatos a estar en París. No sólo porque habían sido diploma olímpico en Tokio en C2 1.000, sino porque en 2023 lograron la plaza en C2 500 para España al ser bronce en el Mundial de Duisburgo. Pero Diego Domínguez y Joan Andoni Moreno les ganaron este año por partida doble en las dos citas que decidieron a los representantes españoles en la distancia. Primero en el selectivo de Verducido, donde Manuel Fontán y Adrián Sieiro (Náutico O Muiño de Ribadumia) fueron segundos. Y posteriormente en la Copa del Mundo de Szeged (Hungría), donde fueron plata, mientras que los andaluces acabaron cuartos.



Félix Lamas cree que el breoganista puede aspirar a hacer algo grande en París. “Van moi finos. Se teñen o día, poden dar a sorpresa”. En O Grove vuelven a soñar con una medalla olímpica, que se resiste.

Romero lo rozó

La historia del Breogán con los Juegos no se reduce a estos cuatro deportistas. Son varios lo que estuvieron a punto de clasificarse, como Diego Romero, que se quedó a un sólo puesto de ir a Río 2016 en C1 1.000, u otros como Natalia García o Álvaro Bravo. Y otros que se quedaron por el camino pese a tener mucho potencial, como Gabriela Álvarez o Jacobo Domínguez. “As circunstancias da vida e as poucas axudas neste tipo de deportes condicionan moitas carreiras”, explica un Lamas que lleva toda su vida dedicada a la entidad en diferentes cargos y facetas, con dos décadas a sus espaldas como presidente ya. La consolidación de la sección de barcos dragón y la de ajedrez, una vez retomada, o la pelea por poder competir a nivel nacional en SUP dentro del piragüismo y no del surf, son cuestiones que también centran la agenda del club.

El Breogán ha colocado cartes por O Grove con motivo de su cuarto piragüista, Diego Domínguez, en liza en unos Juegos Olímpicos



El Breogán atraviesa por un buen momento en el equipo sénior, referente mundial en la disciplina de maratón con Tono Campos, Diego Romero y Tania Álvarez. “Na base estamos un pouco máis frouxos, pero son épocas e ciclos. Traballamos con moita ilusión e coas mesmas gañas para seguir manténdonos”. Tienen 110 licencias. Entre ellas la de su cuarto olímpico, el madrileño Diego Domínguez.