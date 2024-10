“Bribon” amplía su ventaja y “Stella” entra en la pelea por el título del Trofeo Xacobeo

Continúa la batalla por el título continental de 6 Metros en el Trofeo Xacobeo. La prueba que organiza el Real Club Náutico de Sanxenxo (RCNS) cruzó ayer el ecuador con la disputa de la tercera de las seis jornadas que durará la competición, y lo ha hecho con el “Bribon” ampliando su ventaja en Clásicos y con un doble empate entre “Junior” y “Stella” en lo más alto de la general de Open.



No está dando tregua la borrasca. Ayer miércoles, Sanxenxo volvió a amanecer con lluvia y rachas de viento muy fuertes que llegaron a superar los 25 nudos de intensidad durante buena parte de la mañana. La previsión meteorológica, sin embargo, apuntaba a que las condiciones mejorarían a partir de las 14:00 horas, por lo que el comité de regatas y la flota se mantuvieron a la espera durante varias horas.



Finalmente, el parte se cumplió y a las 15:40 horas se dio el bocinazo de salida para la única prueba programada para hoy en ambas divisiones, con un viento de componente oeste de unos doce nudos de intensidad y en el campo de regatas situado frente a Sanxenxo.



“Titia” gana la prueba del día y “Bribon” amplía su ventaja en Clásicos

Gran jornada para el “Titia” de Mauricio Sánchez-Bella en la división de Clásicos. El equipo representante del RCNS no tuvo rival en esta quinta prueba de campeonato, y lo cierto es que no tardó en colocarse al frente de la flota para adjudicarse un contundente primer puesto que le permite acercarse todavía más al grupo de cabeza.



“Conseguimos hacer una buena salida, nos pusimos delante y luego ya fue más o menos controlar a la flota. Quedan tres días por delante para hacer tres pruebas con condiciones realmente difíciles, vientos muy flojos, pero vamos a ver qué pasa, mejor estar donde estamos que más atrás”, afirmaba el gallego Pepe Lis, tripulante del “Titia”, tras el regreso de la flota a los pantalanes del club pontevedrés.



Por detrás, la pelea de la jornada estuvo entre el “Bribon” de José Cusí, que contó de nuevo con Ross McDonald al frente, y el rumano “Essentia” de Catalin Trandafir. Un mano a mano que se resolvió en el último tramo del recorrido a favor del barco del RCNS, que sigue aferrado al liderato de la general y amplía su ventaja sobre el finlandés “Atree III” de Ossi Paija, del que le separan ahora cinco puntos. Cierra el podio un día más el “Titia” de Sánchez-Bella.



Por detrás, no hubo grandes cambios en la general con “Alibaba” de Miguel Lago del Monte Real Club de Yates y el francés “Fun” de Louis Heckly peleando por la cuarta y quinta plaza de la general. Lo hacen, eso sí, más alejados del podio, y es que a falta de que entre en juego el descarte los equipos de Lago y Heckly están a 13 y 16 puntos respectivamente del cajón de honor.



Clase Open: “Junior” y “Stella” empatan en cabeza

No podía estar más apretada la clasificación de la división Open. La única prueba disputada en esta tercera jornada del Trofeo Xacobeo ha provocado un nuevo vuelco en la general y un doble empate en cabeza.



El “Stella” de Violeta Álvarez, que el lunes arrancó el campeonato en la séptima posición y ayer se situaba quinto, se echó hoy al agua dispuesto a continuar con su remontada particular. El barco del RCNS no tuvo problemas para situarse en primera línea prácticamente desde el inicio y supo defender el primer puesto hasta el final, anotándose su primera victoria parcial de la semana.



“Hoy ha sido un día muy húmedo y con mucha niebla, pero lo hemos disfrutado. Tengo un gran equipo y soy muy afortunada; el ambiente siempre es muy positivo y seguiremos divirtiéndonos venga lo que venga”, afirmaba Álvarez al término de la jornada.



Con estos resultados, y después de que el líder “Junior” se anotase hoy un sexto, la general dio un vuelco y el equipo suizo de Muller Rainer mantiene la primera posición empatado a puntos con el equipo de Violeta Álvarez, que pasa a ocupar el segundo cajón. Por detrás, el finlandés “Oiva” de Henrik Andersin continúa tercero a un sólo punto de “Junior” y “Stella”, por lo que todo podría cambiar de nuevo mañana con la disputa de la sexta manga del campeonato.



“Janne Ann” y “Battlecry”, por su parte, están ocupan la cuarta y quinta posición respectivamente y ambos con el podio a sólo tres puntos. Una general, sin duda, muy apretada en la que los cinco primeros equipos cuentan con todas las opciones abiertas a tres días de que finalice el Europeo.



Hoy jueves, si se cumple el programa y las condiciones permiten la disputa de la sexta prueba del campeonato, el descarte entrará en juego y los equipos podrán desechar su peor parcial anotado hasta el momento, lo que podría provocar nuevos cambios en la general. Con una previsión de vientos flojos para los próximos tres días, el comité tratará de dar el bocinazo de salida a las 12:00 horas.