Cabo de Cruz presenta su trainera para la máxima categoría

El Club de Remo de Cabo de Cruz femenino ya tiene nueva trainera. Se trata de una embarcación adquirida mediante un convenio con el Concello de Boiro, con la que las remeras podrán competir la próxima temporada en la Liga Euskotren, a la que acaban de ascender gracias a la espectacular temporada que llevan realizando este año.





En la presentación de la nueva trainera estuvieron el alcalde de Boiro, José Ramón Romero; la concejala de Deportes, Dores Torrado, y el presidente del club, Daniel Vázquez, además de las deportistas del equipo femenino.





Con esta adquisición el Concello de Boiro “permite ao Club de Remo Cabo de Cruz competir en igualdade de condicións con outros clubs que están no mais alto do remo”, afirmó la edil de Deportes. La trainera está adaptada para poder igualar a los otros equipos que están en esta liga, “unha adquisición moi importante de cara ao final da tempada, para poder competir no final da Liga e disputar a clasificatoria da Concha”, reconoció el presidente del club.





El alcalde, José Ramón Romero, felicitó a la entidad deportiva por el trabajo y el esfuerzo realizados esta temporada. “Esta nova embarcación supón un salto de calidade e un valor engadido ao equipo feminino, para que as remeiras poidan ser cada vez máis competitivas e de cara ao ano que vén colleiten moi bos resultados”.





Por otra parte, la ACT llega este fin de semana a Boiro, con la celebración el domingo, desde las 12, de la XXXII Bandeira Concello de Boiro.