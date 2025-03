La cambadesa Celia Castro no pudo completar el nacional Sub 20 por lesión

La atleta cambadesa Celia Castro se desplazó bajo las órdenes de la Agrupación Atlética Mazí, el equipo vilagarciano con el que se sigue entrenando, a pesar de que corra para el Club Alcorcón, al Campeonato de España Sub 20 en pista cubierta, celebrado en Salamanca por segundo año consecutivo. En esta ocasión, Castro no se lleva un buen recuerdo, y es que no pudo volver a deslumbrar en las pistas como de costumbre.



Cuando estaba en su segunda semifinal, y a falta de solo 300 metros para completarla, Celia Castro sufrió un pinchazo en su pierna. Esto provocó que la atleta cambadesa tuviese que abandonar la prueba, dejando así una mezcla de frustración y rabia a partes iguales, sobre todo, valorando el gran crecimiento y esfuerzo que está experimentando Celia Castro esta temporada.

Así, la Ciudad Deportiva de la Aldehuela – Pista Cubierta de Atletismo Carlos Gil Pérez fue testigo de la evolución de los jovenes deportistas Sub 20, completando una cifra de altísima participación con un total de 562 atletas.



Ahora, Celia Castro piensa ya en recuperarse para poder llegar en condiciones óptimas al siguiente reto, que pasa por el aire libre.