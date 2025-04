El Cambados noqueó al Céltiga por la vía rápida (2-0)

El CJ Cambados derrotó al Céltiga en el derbi aplazado por la vía rápida. Dos goles en el primer cuarto de hora sirvieron a los de Pénjamo para nadar y guardar la ropa, reafirmando su plan defensivo con el que desactivaron a un Céltiga que tuvo problemas para progresar con el balón y, sobre todo, para generar ocasiones. El resultado mantiene a los amarillos en la pelea por el play-off a falta de cuatro jornadas y deja ya con muy pocas opciones de título a los visitantes, que deberán ahora asegurar su presencia en las eliminatorias de ascenso.

Fran Matos y Julio Rey durante el partido de esta mañana en Burgáns / Mónica Ferreirós

Con muy buen ambiente en la grada y sobre un campo en buen estado, el equipo de Pénjamo se puso en ventaja muy pronto. A los cuatro minutos el primer gol llegó en una acción por la izquierda sin aparente peligro de Tiko, que puso un centro al área que introdujo en su propia portería el capitán visitante Javi, anunciando como iba a ser de dura la mañana para los visitantes.

El Cambados hace cantera también en cuanto a animosa afición / Mónica Ferreirós



El Céltiga pagó caro su segundo error en el partido antes del cuarto de hora. Una pérdida de Giráldez originó una falta al borde del área que se saldó con amarilla para Óscar. Jacobo lanzó por el palo de Táboas y sorprendió al meta visitante con un disparo pegado al poste. Fue el 2-0, un resultado que permitió consolidar el plan de Pénjamo. El CJ Cambados juntó líneas, no concedió espacios interiores y tampoco sufrió por fuera. Estuvo cómodo ante un Céltiga impreciso con balón, espeso de ideas e incapaz de encontrar vías de agua en el dispositivo local. Un centro chut de Julio Rey, que acabó en córner, y una llegada hasta línea de fondo del Álex Rodríguez, cuyo pase atrás cortó Fran, fueron las dos únicas llegadas con algo de peligro de los de A Illa, que no hicieron trabajar a Roberto Pazos en todo el primer período.

Edi Valverde realizó un gran trabajo en la contención en el centro del campo local / Mónica Ferreirós



En el descanso Luis Carro introdujo un doble cambio al dar entrada a Lezacno y Guille, retrasando a línea defensiva a Pedro Delgado y Nico. Pero hasta superada la hora de juego no generó el Céltiga, con un disparo mordido de Adri que no cogió puerta. A los 69 minutos entró Sayar y los visitantes pasaron a jugar con dos puntas. El delantero vilagarciano tuvo la más clara de su equipo en el 71, tras centro de Julio Rey, le quedó un balón suelto en área pequeña y cruzó demasiado su disparo. La mejoría visitante no se sostuvo. Salvo un disparo de Álex a pase de Guille, desviado dentro del área, el Céltiga apenas inquietó.

Muy buen ambiente en Burgáns con presencia de ambas aficiones / Mónica Ferreirós

El Cambados, más fresco y entero en lo físico, resistió sin sufrir. Los locales siguen yendo a más a medida que avanza la temporada, todo lo contrario que un Céltiga al que se le empieza a hacer larga, mermado por su corta plantilla. El domingo, el Cambados visitará al Umia en un nuevo derbi (12 horas) y el Céltiga recibirá al Juvenil de Ponteareas (17.30 horas).

Ficha técnica:

CJ Cambados: Roberto Pazos, Brais Parada, Batallón, Fran, Álex Fernández, Seydou, Edi Valverde, Fran Matos (Dieguito, min. 83), Jacobo (Ramón, min. 89), Zalo (Diego Iglesias, min. 60) y Tiko.

Céltiga: Manu Táboas; Santi Figueroa (Lezcano, min. 46), Javi, Manu Bugallo (Guille, min. 46), Álex Rodríguez; Óscar, Giráldez (Migui Sayar, min. 69), Pedro Delgado; Julio Rey, Adri Rodríguez, Nico.

Goles: 1-0 Javi, en p.p. (min. 4); 2-0 Jacobo (min. 13).

Árbitro: Fraga Villares. Amarilla a Edi Valverde por los locales y a Óscar, Álex, Guille y Javi por los visitantes. Roja al portero suplente del Céltiga Jose Rey al final del partido.

El presidente de la RFEF no perdió detalle

Rafael Louzán no cambia sus hábitos y sigue apoyando al fútbol modesto gallego. El presidente del fútbol español acompañó a los dirigentes de CJ Cambados y Céltiga en el derbi de Preferente que disputaron esta mañana en Burgáns. Es la primera vez que un presidente de la RFEF visita el campo cambadés y así lo resaltó el club local por megafonía.

Louzán en Burgáns junto a los presidentes Eladio Oubiña y "Harry" Dios / Mónica Ferreirós

Pénjamo: "Fomos un equipo sólido e solidario"

Luis Carro: "No fue nuestro mejor día, pero es demasiado castigo"