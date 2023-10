Las campeonas del Mundo jugarán en Pasarón contra Italia y se alojarán en Sanxenxo

La Selección Española femenina, actual campeona del Mundo, jugará el 1 de diciembre en Pasarón (Pontevedra) el partido oficial de UEFA Women´s Nations League ante Italia, correspondiente al grupo D de la competición continental que lidera España con 6 puntos tras dos partidos.

La presencia de las campeonas del Mundo en Galicia es una apuesta "firme da Real Federación Galega de Fútbol", explican desde el organismo que preside Rafael Louzán. "Era un reto de especial dificultade, xa que o combinado nacional está agora especialmente demandado e porque a RFEF ten un convenio asinado coa Junta de Andalucía para celebrar en estadios andaluces os partidos das seleccións absolutas. Malia todo, as negociacións levadas a cabo persoalmente polo presidente Rafael Louzán deron os seus froitos".

El partido servirá para que el fútbol gallego rinde homenaje a la campeona del Mundo Tere Abelleira en su ciudad. "A Real Federación Galega de Fútbol plantexoulle á RFEF traer este partido a Galicia co obxectivo de dar as grazas a todos os clubs galegos que están a traballar polo desenvolvemento do fútbol feminino".

Alojadas en Sanxenxo

Aunque todavía no se ha hecho oficial, las campeonas del mundo estarán alojadas en O Salnés, concretamente en Sanxenxo, donde preparán días antes la cita ante Italia.