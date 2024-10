O Campionato Galego de Trial chega mañá a Rubiáns da man do SQeM

O motoclube SQeM Vilagarcía organiza mañá no monte de Rubiáns a penúltima proba do Campionato Galego de Trial. Participarán corenta pilotos chegados de toda a comunidade autónoma, ademais da de Castela e León. A proba conta coa colaboración do Concello e da Fundación de Deportes, a da asociación de veciños e a comunidade de montes de Rubiáns. Arrancará ás 9:30 horas e rematará cinco horas despois, ás 14:30, coa entrega de trofeos.



Os pilotos repartiranse nas nove categorías programadas: TR1, TR2, TR3, TR4, TR4 Infantil, TR5, TR5 Infantil, Alevín e Clásicas B. Haberá dende rapaces de seis anos ata pilotos con moita experiencia, algúns con títulos como campións de España e de Europa.



As zonas están diseñadas geográficamente en dous grupos de catro e tres, moi accesibles para o público. A saída e chegada dos deportistas será desde o centro sociocultural do Souto, e desde alí realizarán tres voltas ao percorrido que estará marcado por zonas de obstáculos naturais. Ao finalizar o evento realizarase a entrega de Trofeos no mesmo centro para todas as categorías participantes.



O pasado ano a proba organizada polo clube que preside Alberto Miguéns foi un éxito e tivo como gañador a Xurxo Neo Suárez. Dende o clube agradecen a todos os colaboradores que fan posible poder repetir en Vilagarcía.