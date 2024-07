Campos y Romero despiden el Europeo con un bronce en C2

La armada arousana cerró su participación en el Campeonato de Europa de Maratón en Poznan (Polonia) con la medalla de bronce lograda por los breoganistas Tono Campos y Diego Romero en la prueba sénior de C2. Una nueva presea para ambos, ya que el sábado Campos ganó la prueba de C1 y el cuntiense fue tercero, justo por delante de los palistas de As Torres de Catoira Diego Miguéns y Fernando Busto, que acabaron cuartos.



Es la séptima medalla de la delegación arousana en el Europeo, la cuarta para el Breogán de O Grove tras la plata de Tania Álvarez en K1. A las que hay que sumar las conseguidas en los dos primeros días del Europeo por la júnior Candela Romero (Náutico Pontecesures) y los sub 23 Kevin Longo (As Torres Romería Vikinga de Catoira) y Joaquín Iglesias (Rías Baixas - Náutico de Boiro). De esta forma, 7 de las 11 medallas española llevaron la firma de piragüistas de clubes de Arousa.

Los veteranos Campos y Romero vuelven a dar medallas a la canoa española en la modalidad de Maratón



Los polacos Mateusz Borchel y Mateusz Zurocha dominaron una regata complicada por las duras condiciones de la pista, junto a los portugueses Rui Lacerda, que plata en C1, y Ricardo Coelho. Los breoganistas tuvieron su particular duelo con Miguéns y Busto en gran parte del recorrido, lejos de los dos primeros. Los palistas de As Torres se colocaron terceros mediada la prueba, llegando a aventajar en casi un minuto al otro barco español. De hecho fue entre el quinto y sexto porteo cuando Campos y Romero recuperaron la distancia perdida sobre Busto y Miguéns y empezaron a ganar la medalla. Empezaron la última vuelta corta con más de veinte segundos de renta y ya no dieron opcións a los de As Torres.

Ganaron los polacos con un tiempo de 1:48:30.44, seguidos por los portugueses (1:50:30.29), mientras que Campos y Romero se llevaron el bronce con un registro de 1:51:05.15. Finalizaron cuartos con un tiempo de 1:51:39.10 Fernando Busto y Diego Miguéns.



Ante la baja del tudense del Club Romería As Torres de Catoira Iván Alonso, fue el pontevedrés Joaquín Iglesias el que remó el K2 sénior junto a Miguel Fernández, quedándose a las puertas de la medalla en un final al sprint en el que se llevaron el oro los daneses Maretti y Knudsen (2:06:25.04), la plata los franceses Urban y Candy (2:06:25.70) y el bronce los españoles Llorens y Plaza (2:06:26.25), con un segundo de ventaja sobre sus compañeros de selección, que hicieron una gran regata.