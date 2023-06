El capitán Julio Rey deja el Arosa entre lágrimas por problemas personales con Luisito

A lo largo de los últimos años el Arosa ha sufrido todo tipo de vicisitudes, a las que desde hoy hay que sumar la marcha por la puerta de atrás de su emblema y capitán, Julio Rey, por una falta de respeto del entrenador Luisito Míguez a la madre del futbolista, según dejaron entrever ayer el propio jugador y el presidente en su rueda de prensa de despedida, que fue un baño de lágrimas.

Comenzó con retraso, ya que parte de la directiva trató sin éxito de convencerlo para que renovara y dejase a un lado lo sucedido. Julio no cambió su decisión. Trató de explicarlo, pero no le fue fácil. Llorando y destrozado por la tristeza de tener que abandonar su casa, dijo que "son muchos años aquí, a la que considero a mucha gente mi familia, en el club que me crió y que me ha visto crecer y me ha convertido en la persona que soy. No es fácil tomar esta decisión. No ha sido fácil porque todos saben lo que quiero al club, pero a veces hay que tomar decisiones porque cuando lo profesional repercute en lo personal... es muy díficil...Soy una persona muy exigente conmigo mismo y creo que nadie me puede reprochar nada porque siempre he ido de cara...Nadie me va a poder reprochar nada. Durante todos estos años con más o menos aciertos he intentado defender esta camiseta..", empezó explicando un Julio muy afectado, sin poder parar de llorar.

El Arosa pierde a su emblema con la marcha de Julio Rey, el jugador que salió de la cantera para convertirse en el capitán del primer equipo / G. S.

"No sé que voy a hacer en el futuro. Creo que hay límites..." Julio dio las gracias a sus compañeros de "todos estos años", también al presidente "porque en mi momento más difícil me trajo aquí", recordando que nunca puso problemas para renovar, como sucedió el año pasado cuando fue el primero en dar el paso tras el descenso. "No es un tema económico ni deportivo, pero cuando lo profesional repercute en lo personal...No hace falta que diga más. Siempre me he exigido a mi mismo. A lo largo de mi vida he tenido momentos muy difíciles, pero hay límites".

Por su parte, el presidente Manolo Abalo apeló a que el jugador repacite y dijo que lo sucedido "es una tontería que se podía solucionar", instándolo a que continúe en el club. "Queremos que siga, el club lo necesita y él necesita el club. Lo queremos mucho". Abalo reiteró su apoyo a Luisito. "A mí me faltaron muchas veces al respeto, al igual que alguna vez pude hacerlo yo. Creo que Julio se equivoca, debería seguir con nosotros y debería pensárselo bien. Algunas veces por una palabra mal dicha no podemos tomar decisiones de esta índole. El entrenador lo quiere, pero está en manos de Julio. Saber rectificar es de sabios. Me gustaría que se quedara porque es una persona de club", dijo visiblemente disgustado.

Manolo Abalo trata de consolar a Julio Rey ante la presencia de Moncho García en una rueda de prensa que marca un punto de inflexión en el club / G. S.



Preguntado por el detonante, el futbolista explicó que "tengo muy claro lo que puedo o no puedo permitir, cuando metes a terceras personas...mi madre dio la vida por nosotros, mi padre se murió y ella siguió adelante. El cariño que le tengo a mi madre es incalculable y no puedo pasar ciertas cosas. Irme no es la decisión correcta, pero no puedo tomar otra. Llevo dos días sin dormir con lágrimas en los ojos, pero hay que tomar decisiones. Sé lo que pierdo por todo el cariño que tengo en el Arosa, dejo atrás a compañeros y amigos. El Arosa es un gran club, con la mejor afición posible y ojalá está lo más arriba posible". El capitán expresó su deseo de que esta salida no sea un adiós, sino un hasta luego, y dejó claro que no sabe donde va a jugar esta temporada.

El club espera anunciar en las próximas horas las renovaciones de varios futbolistas, antes de la asamblea del viernes, en la que serán los socios los que se pronuncien.