Cara y cruz para Unión Dena y Sanxenxo en la última jornada

Tras un domingo de muchas emociones, el Unión Dena ganó su partido fuera de casa frente al Cesantes 1-9 y logró ascender a Primera Autonómica, mientras que el Sanxenxo perdió en condición de visitante frente al Domaio 4-2 y se quedó a las puertas de la gloria.



Los de Nacho Durán llegaron a la última jornada dependiendo de sí mismos para hacerse con el ansiado ascenso. El partido contra el Cesantes se les puso muy de cara ya que en la primera media hora ganaban 0-4. Y completaron una actuación muy seria ganando el encuentro 1-9, con las buenas actuaciones de Adrián Rosal, que marcó cuatro goles, y de Dani Portela y de Pereira, pùesto que ambos firmaron un doblete. “Éramos conscientes de que teníamos que ganar y lo hicimos siendo superiores a nuestro rival”, explica el entrenador del equipo meañés. “Los jugadores se han esforzado mucho durante toda la temporada, estamos muy contentos”. Nacho Durán se encuentra muy cómodo en el club. “ Estoy muy contento aquí, me encantaría seguir la próxima temporada” afirma el míster.



La cruz fue el Sanxenxo, que no logró ascender tras perder en condición de visitante frente al Domaio 4-2. Un encuentro que no empezó bien para los de Cuchi, ya que se marcharon al descanso perdiendo 3-1, y en la segunda mitad no consiguieron darle la vuelta al marcador. Tras quedarse a las puertas del ascenso, cabe destacar la temporada de este conjunto que no negoció el compromiso y el esfuerzo por su escudo.

Por otro lado, el Zacande terminó la temporada como noveno clasificado en mitad de tabla, y el Romay consiguió mantenerse en la categoría.

Ascensos a Segunda



El Mosteiro y el Pontearnelas salieron victoriosos de unos play-offs muy igualados, y jugarán la próxima temporada en Segunda Autonómica.



El Mosteiro se enfrentó al Salcedo en la eliminatoria decisiva. En el partido de ida los de Alfonso Antón consiguieron ganar en condición de visitante 1-2 con doblete de Ángel Fandiño. Tras este gran resultado para el partido de vuelta en casa, el Mosteiro se complicó la vida ya que a falta de veinte minutos para terminar perdía 0-2 y estaban eliminado, pero dos goles de Pablo Rodríguez y Ángel Fandiño en los últimos quince minutos confirmaron su ascenso.



El Ponternelas se enfrentó al Noalla. El el primer partido fuera de casa ganó 0-1. El domingo en As Chans venció con un tanto de David Ríos y celebró su salto a Segunda.