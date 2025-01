Cardeñosa: "Haberá momentos que teñamos que replegarnos e outros nos que iremos a por eles"

Arosa y Boiro disputan este sábado a las 18 horas en A Lomba el partido aplazado correspondiente a la 12ª jornada de liga de Tercera RFEF. Un duelo de rivalidad muy esperado, que fue pospuesto en noviembre debido a la alerta meteorológica.



En aquel momento el equipo de Barraña estaba en plena crisis. Llevaba cuatro derrotas seguidas y venía de ser goleado en casa por el Arteixo (1-6). Cuarenta días después los de Cardeñosa ya no están en un bache. Cerraron el año con una victoria en Barbadás y un empate ante el Somozas. Dos partidos en los que echaron el candado a su portería y mejoraron a nivel defensivo. El Boiro llega en un mejor momento al derbi de la Ría. Y así lo reconoce el propio técnico pobrense. “As sensacións son mellores, aínda que temos que seguir crecendo e falta moito por mellorar. Estou convencido de que imos facer un bo partido nun dos campos máis difíciles da categoría”.

El cambio a defensa de tres centrales

El Boiro sólo recibió un gol en sus últimos cuatro encuentros, aunque el cambio de dibujo llegó en los dos últimos, armándose con tres centrales. “En Vilalonga encaixamos un pero concedemos moitísimo. Estabamos a ter problemas para defender centros laterais e transicións, por iso buscamos facernos seguros. Creo que os equipos teñen que crecer dende o bo rendemento defensivo e foi iso o que tentamos facer nos dous últimos partidos, nos que apenas nos fixeron ocasións”.

El equipo de Cardeñosa llega al derbi de la Ría en una situación mejor en comparación a noviembre, cuando fue aplazado el duelo / Gonzalo Salgado



De todas formas el Boiro no se limitará a defender en A Lomba, al menos esa es la idea a priori. “Haberá momentos que teñamos que replegarnos, pero tamén haberá outros nos que iremos a por eles. Non podemos renunciar a buscar a portería contraria porque o partido fariásenos moi longo”. Cardeñosa es consciente de la dinamita que tiene el Arosa en ataque. “A idea é facer un partido para estar equilibrados e non conceder demasiado”.

Sin presión

Los de Barraña, que están fuera de descenso, encaran esta primera cita del 2025 sin urgencias. “Todo o mundo sabe que esta saída é moi difícil, pero xa demostramos que cando damos a nosa mellor versión podemos gañar en calquera campo”. Lo hicieron en Sarria (0-3) y lo acariciaron en O Couto ante el líder, donde encajaron en el 89 y en el 95 (4-3). “Cando o equipo está como ten que estar, compite contra calquera”, sostiene Cardeñosa.



El entrenador visitante ve a los de Míchel Alonso como “un dos mellores planteis da liga xunto coa UD Ourense, son os dous mellores equipos da categoría”. Tras los dos últimos empates en casa ante Gran Peña y Silva, en Boiro esperan a un Arosa con ganas de resarcirse ante su afición.

Un recuerdo amargo

El pobrense defendió la camiseta arlequinada una temporada, de la que guarda un recuerdo amargo. “Empecei tarde porque estaba recén operado dun ombro. Aínda que empezamos ben a liga, a partir da sétima ou oitava xornada entramos nunha mala dinámica...creo que ese grupo de xogadores e o adestrador estaban chegando ao final dun ciclo e o ambiente era enrarecido. Quedoume un pouco de pena porque o Arosa é un gran equipo e tiña moita ilusión, pero non foi unha boa temporada a nivel individual nin colectivo”.

Carde defendió la camiseta del Arosa hace una década, procedente curiosamente del CD Boiro / Gonzalo Salgado

"A xente de Boiro estará na Lomba para botarnos unha man"

Cardeñosa pudo disfrutar como jugador de varios derbis de la Ría. Por eso sabe de la motivación con la que lo encararán sus pupilos. “Un Arosa vs Boiro sempre é un partido moi bonito, cunha rivalidade sa. Como xogador o vivín moitas veces e é moi apetecible para todos”. Además, está convencido de que la afición visitante no fallará el sábado en Vilagarcía. “Son unhas datas un pouco raras porque o día de Reis está cerca, pero seguro que a xente de Boiro estará na Lomba para botarnos unha man”.

Martín y Pereira, bajas

Los visitantes retomaron los entrenamientos el lunes, con las bajas de Pereira, con problemas musculares, y de Martín Sánchez. "Seguramente o teñan que operar", lamenta Cardeñosa, que lo da por perdido para lo que resta de liga. El resultado de las pruebas médicas a las que se sometió en Madrid apuntan a una rotura en los ligamentos del tobillo y la necesidad de cirugía, algo que deberá constatar ahora a través de la Mutualidad. "Pensabamos que era un edema, pero nas últimas probas aparece un ligamento roto e seguramente teña que operarse".

Una baja muy sensible, ya que fue uno de los grandes fichajes en verano. "Viña para darnos un salto de calidade atrás, pero por desgracia non poidemos contar con el prácticamente". De ahí que el club haya movido ficha con la llegada del central Diego Rodríguez, procedente del Bergantiños, que esta tarde tenía previsto realizar su primera sesión con sus nuevos compañeros.