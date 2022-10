“Os cartos non se multiplicarán aínda que se elimine a Fundación”

F.F. / G. S. Vilagarcía





El malestar de los clubes de Vilagarcía con la Fundación de Deportes por el estado de las instalaciones, el reparto de subvenciones, la falta de diálogo por parte de la concejalía y la propia utilidad de la Fundación para el desenvolvimiento del deporte en la ciudad, cuya gran parte dinamizan las entidades, llegó ayer al Pleno Municipal con la moción presentada por Podemos-Marea da Vila, que apoyaron todos los grupos municipales.

Fue un debate en el que todos asumieron que ha llegado el momento de escuchar realmente a los clubes, sentarse y dialogar para cambiar las cosas. Si bien, el alcalde dejó claro que suprimir la Fundación no va a hacer que se destinen más recursos económicos al deporte en la ciudad.“Para este alcalde é máis fácil agocharse na xestión da Fundación de Deportes que dar contas e asumir que a xestión deportiva debe ser parte fundamental dun Concello”, empezó diciendo María de la O Fernández. La portavoz de Podemos-Marea da Vila recordó las quejas de los clubes sobre el estado de algunas instalaciones, como el Manuel Jiménez, Berdón o Fontecarmoa, denunciando que no hay un plan alternativo en caso de problemas como los del pabellón número 1. “As queixas chegan dende diferentes disciplinas e parroquias”.

La problemática surgida con el mantenimiento de A Lomba o la dimisión de la directiva del CR Vilaxoán por el retraso en las obras de la sede, que dejó al club sin actividad deportiva este año, fueron algunos ejemplos mencionados por María de la O Fernández. “É preciso escoitar, planificar con un enfoque global e de futuro que abarque todas as instalacións". De la O Fernández también pidió una reflexión sobre “quen está facendo as cousas mal” para que los clubes se queden sin subvenciones, por eso consideran que la Fundación debe tener un papel “facilitador”, un argumentario que apoyó David Oliveira, de Ciudadanos.

Juan Fajardo, de Vilagarcía en Común – Esquerda Unida , habló del “exponencial descontento” con el concejal de Deportes, Miro Serén, y calificó de “calamitosa” la situación de las infraestructuras, poniendo de ejemplo los problemas en Fontecarmoa, Castelao y otros pabellones, así como los campos de Berdón y Manuel Jiménez, o el propio campo de A Lomba, donde se disputó una competición internacional hace unas semanas. Fajardo achacó estos problemas a que “non hai unha política de mantemento axeixata, gastamos millóns de euros en instalacións e logo non cumprimos o mínimo para mantelas”, y puso de ejemplo otros concellos más pequeños como Ribadumia, donde sí se realiza un mantenimiento eficiente. Para Fajardo, lo primero “é cambiar ao concelleiro de Deportes”, al que acusó de “non dar a cara”.

Ana Granja, del PP, explicó que los clubes han llegado a una situación de hartazgo por por diferentes motivos, como las dificultades para recibir la subvención que les corresponden, o el mal estado de las instalaciones, recordando las quejas por el estado del césped de A Lomba o que el CR Vilaxoán estuvo a punto de desaparecer y que “nadie asume sus responsabilidades”. Para Ana Granja “el gobierno no tiene voluntad para apoyar el deporte local, se han centrado en las bicicletas y se han dejado atrás torneos importantes”.

La portavoz del gobierno Tania García replicó que las instalaciones deportivas municipales se supervisan “habitualmente” con personal técnico de diferentes departamentos, que detectan deficiencias que se trasladan para solucionarlas en la medida de lo posible y que “este goberno pode presumir de investimentos en materia deportiva”, recordando todas las actuaciones realizadas en los últimos años que ascendieron a tres millones de euros, en los campos de Bamio, Vilaxoán, Berdón y Faxilde, y con el cambio de cubierta de A Lomba, entre otras.

“Hai que seguir traballando, pero iso de que non se fixo nada é mentira”, por eso Tania García dijo no aprobar calificativos como “desastroso o vergonzante”. García dijo que apoyan la moción “para que nos estimule a seguir traballando”. Acerca de la concesión de las subvenciones, de la que este año se quedaron fuera clubes como el Vilagarcía TM o el CR Vilaxoán, la portavoz dijo que se rigen “pola lei, aquí, na Xunta e na Deputacion, e se non se cumpren os requisitos, non se van a otorgar”.

El alcalde hizo una larga reflexión, en la que al igual que Tania García incidió mucho en las inversiones realizadas por valor de tres millones de euros. Empezó por respaldar a Miro Serén, recordando que hubo “grandes concelleiros de Deportes como Pedrido, Carlos Guerrero o Victoria Hierro”, pero que “poucos poden presumir de ter tantas inversións como Miro Serén”. Tras reprochar a Juan Fajardo que no tomase posesión en el Consello Reitor de la Fundación, Alberto Varela tiró de hemeroteca para recordar las quejas de los clubes hacia la Fundación cuando gobernó el PP.





Varela anunció que el Concello va a abrir “un diálogo público” con los clubes, empezando por los que están representados en el Consello Reitor, para estudiar si el modelo de gestión del deporte en Vilagarcía a través de la Fundación es el adecuado, como sí considera su gobierno. Y habló de “moitos anos de éxitos da Fundación”, aunque también dejó caer que “pode ser que os modelos se agoten”, haciendo referencia a Pontevedra, que decidió cambiar hace años. Por eso habló de realizar “unha escoita activa”, aunque dijo que no habrá más dinero para deporte aunque se elimine la Fundación. “Se entre todos consideramos que ten que derivar cara a outro modelo estamos dispostos a explorar, pero os cartos non se van a multiplicar, o personal e os gastos van a seguir existindo”. l