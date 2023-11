El CD Boiro cae ante el Mallorca pero deja una gran imagen

El Real Mallorca cumplió los pronósticos y se impuso 0-4 al CD Boiro en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. El capitán de los baleares, Abdón Prats, fue el gran protagonista del duelo al firmar un hat-trick. El líder de Preferente Norte dejó una muy buena imagen ante el Primera División y realizó un gran trabajo a nivel defensivo.

Con Barraña a rebosar en sus tres gradas, incluida la supletoria istalada para la ocasión, y un gran despliegue de fuerzas de seguridad que llamó la atención, el Boiro empezó algo temeroso en los primeros minutos, pero pronto se quitó los complejos y empezó a jugar de tú a tú al equipo de Primera en un duelo condicionado completamemte por el viento.

Gregor, en un par de llegadas, levantó las primeras emociones fuertes del público. Anxo Casalderrey preparó un dispositivo defensivo que impidió al Mallorca encontrar grietas con juego combinativo, por lo que el dominio balear no se traducía en ocasiones claras. Sin embargo el cuadro de Javier Aguirre sacó mucho provecho de los centros laterales sobre sus arietes.

Histótico once que presentó el CD Boiro esta tarde ante el Mallorca en Copa del Rey / Gonzalo Salgadi



Como avisó el técnico mexicano en la previa, el Mallorca se tomó muy en serio la eliminatoria. Con diez jugadores de la primera plantilla y Quintanilla, del filial que milita en Tercera RFEF, en el once. Aguirre apostó por futbolistas como Lato, Maffeo, Morlanes, Amath Ndiaye, Abdón Prats o Cyle Larin, que aunque en estos momentos no son titulares indiscutibles, han jugado sus minutos ya en liga. En el banquillo estaban habituales como Martin Valjent, Muriqi, Giovanni González o Samu Costa.

La resistencia boirense aguantó hasta mediada la primera parte, cuando llegó el 0-1 en un centro lateral. En el segundo palo Cyle Larin demostró su fortaleza física para ganar la posición y dejar de cabeza para Abdón Prats, que en área pequeña regateó a Mario Barreiro y marcó a puerta vacía. El 0-1 no amilanó a las "Krusadas Boirenses", que estuvieron animando todo el partido. Tras abrir la lata, el Mallorca empezó a crecer mucho en el partido, ganando confianza con balón para hacer cada vez más cosas en ataque, con Maffeo y Lato dando muchas profundidad en las bandas. A la media hora llegó la acción que desencadenó en el 0-2. En un penalti claro sobre Toni Lato que fue derribado en área por Ángelo. El capitán Abdón Prats lanzó por el centro engañando a Mario.

En el minuto 42 el Boiro hizo su primera gran acción ofensiva, larga y llevando el balón de izquierda a derecha. La jugada acabó en un córner, con acción de estrategia y disparo lejano de Gregor que también se fue a saque de esquina. Estas dos acciones desencadenaron los mejores minutos del Boiro, con un remate desde la frontal de Samba y otro de Emi Carril justo antes del descanso que obligaron a intervenir al portero eslovaco Greif. La afición, entregada, despidió con una ovación a los boiristas.

Al inicio de la segunda parte el canadiense Larin logró el 0-3 al rematar de cabeza otro muy buen centro desde la derecha. El Mallorca no bajó el ritmo y siguió atacando con mucho peligro, por lo que el portero Mario Barreiro empezó a encadenar paradas de mucho mérito.

La afición del Boiro estuvo espectacular pese al resultado / Gonzalo Salgado



A los diez minutos de la segunda parte la lluvia se sumó a la fiesta, por lo que las condiciones del campo empeoraron. El portero Juan, que entró por Mario, salvó el 0-4 con una gran parada en un remate a bocajarro de Abdón Prats en el 67. Poco después Juan firmó otra gran intervención a una mano por la que se llevó la ovación del público al disparo de Javi Llabrés. En el 74 llegó la acción del segundo penalti, de Ramos sobre Luna, que permitió a Abdón redondear su hat-trick en la eliminatoria. En los minutos finales el Mallorca ya bajó el pistón, deseando que pasaran los minutos.

Pese a la esperada y lógica derrota, el CD Boiro dejó una buena imagen. Al igual que su público, que despidió a los jugadores con aplausos, y también la instalación de Barraña en una tarde sumamente difícil para jugar al fútbol por el temporal de viento y lluvia que empapó a parte de los asistentes.

El partido fue todo un acontecimiento en O Barbanza y no siquiera el mal tiempo deslució el espectáculo / Gonzalo Salgado



Ficha técnica:



CD Boiro: Mario Barreiro (Juan, min. 61), Saro, Pablo Vidal, Sera, David Noya, Mario Romero, Emi Carril (Martín, min. 66), Ángelo (Diego Ramos, min. 68), Samba (Pereira, min. 61), Juanma (Felipe, min. 61) y Gregor.

Real Mallorca: Dominik Greif, Pablo Maffeo (Giovanni González, min. 56), Van der Heyden, Copete, Toni Lato (David López, min. 56), Manu Morlanes, Quintanilla (Mascaró, min. 76), Javi Llabrés, Amath Ndiaye, Abdón Prats (Sánchez, min. 76) y Cyle Larin (Luna, min. 56).

Goles: 0-1 Abdón (min. 25); 0-2 Abdón, de penalti (min. 31); 0-3 Larin (min. 46); 0-4 Abdón (min. 76).

Árbitro: Alberola Rojas, asistido por Rodríguez Moreno, Sobrido Magán y Ruiz Álvarez. Amarilla a Emi Carril por los locales.

Incidencias: Primera eliminatoria de la Copa del Rey 2023-20224. Municipal de Barraña. Más de dos mil personas.