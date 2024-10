El CD Boiro paga caro la falta de gol y cae derrotado tras cinco jornadas

El CD Boiro recibió un duro correctivo en su visita al Polvorín CF, filial del Lugo. Los de Cardeñosa vuelven a Barraña con una derrota a sus espaldas, por 2-0, en un partido en el que no consiguieron materializar las distintas ocasiones de gol que tuvieron.

Lo cierto, es que durante la primera mitad, el encuetro parecía no decantarse claramente por un lado, incluso después de que Hugo Padín anotase el primer gol en el minuto 11. “Cuando nos anotan el primer gol, no estábamos defendiendo bien. Sabíamos que teníamos que tener cuidado con Padín, y no defendimos lla acción como deberíamos. Después estuvimos bastante mejor e incluso tuvimos alguna ocasión de peligro”, comenta Cardeñosa.

Segunda mitad



Tras una primera parte en la que ambos siguieron peleando por hacerse con el dominio del juego, y en la que el Polvorín logró aumentar su presencia en el área rival, el CD Boiro, tras el descanso, salió al terreno de juego con Carde preparando cambios que refrescaron al equipo, pero que no fueron suficiente para dominar en ataque.

“En la segunda parte se igualó todavía más porque no había ocasiones claras por nuestra parte, creo que merecimos más y que el empate habría sido el resultado justo. Hay que pulir cosas, pero hy no hay nada que reprocharle al equipo porque no es que no se hayan hecho las cosas bien, si no que estamos sufriendo de cara al gol y tenemos que mejorarlo”, comenta Carde, ya pensando en el siguiente duelo.