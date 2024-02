Celia Castro afronta en Sabadell el Campeonato de España Sub 18

Celia Castro viaja a Sabadell para competir este fin de semana en el Campeonato de España Sub 18 de pista corta. Acompañada de su entrenadora del AD Mazí, Verónica Cores, y defendiendo los colores del club Facsa Playas de Castellón, la cambadesa se presenta en la cita más importante de la temporada bajo techo con la ilusión de poder meterse en la final y luchar por una medalla.



Castro parte con la tercera mejor marca del año de entre las participantes, al correr en 2:14.30 en Pombal (Leiría) hace once días en el Campeonato de Portugal de clubes, con el Salesianos luso. Son varias las atletas que se presentan en el Nacional que han corrido en 2:14 este año, mientras que parten con las mejores marcas María Alduán (2:12.17) y Aitana Parra (2:13.07), que son las grandes favoritas a luchar por las medallas.



Celia Castro estableció el pasado año, el primero en la categoría, su mejor registro en pista corta con 2:14.27, mientras su mejor marca en la distancia al aire libre la logró en Santiago el pasado mes de junio al correr en 2:10.39. Celia llega bien de forma y espera competir a buen nivel tras el aprendizaje el pasado año en carreras muy tácticas en las que la colocación en el grupo resultó fundamental, como ocurrió en el Campeonato de España en Gijón.



Las semifinales se llevan a cabo mañana a partir de las 19 horas. Pasan a la final del domingo las dos primeras clasificadas de cada una de las tres semifinales y los dos mejores tiempos.



También figura entre los inscritos en este Campeonato de España Lucas Vázquez, del Atlética Barbanza, en la prueba de 400 metros, que parte con la penúltima marca de entre todos los participantes tras ser cuarto en el pasado Campeonato Gallego Sub 18.

Xoel Otero y Darío Núñez

Por lo que respecta al Campeonato Gallego Sub 20, la AD Mazí contará con dos representantes en liza en Ourense mañana. Por un lado, Xoel Otero afronta la cita como test preparatorio para el Campeonato de España que tendrá lugar en Salamanca los días 9 y 10 de marzo, donde afrontará las pruebas combinadas. En Expourense compite este fin de semana en 60 metros lisos, 60 metros vallas y Triple Salto, aunque esta última no está dentro de las combinadas se le da bien.

Su compañero Darío Núñez correrá los 400 metros en busca de la mínima (50:15) para poder acompañar a Xoel en dos semanas al Nacional de Salamanca. Fabián Vidal (Alética Barbanza) parte con la mejor marca de entre los participantes en dicha prueba. Sergio González (Longitud y Triple salto), Antía Alcalde (60 metros) y Eva Fernández (Triple) son los otros representantes del club de A Pobra en Ourense.

Control en A Alta

El Atlética Barbanza organiza el 2 de marzo un control de marcas en A Alta. No hay límite de participación ni cuota de inscripción. Está pensada para las categorías sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16.