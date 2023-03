Celia Castro, cuarta, y Fabián Vidal, sexto en el Campeonato de España Sub 18

Celia Castro fue cuarta y Fabián Vidal sexto en las pruebas de 800 y 400 metros del Campeonato de España Sub 18 en pista cubierta celebrado este fin de semana en Salamanca. La atleta del Mazí, en su debut en la categoría, accedió a la final tras ganar su semifinal el sábado con un tiempo de 2:16.20. La final fue una carrera lenta, en la que se impuso la favorita Marta Mitjans (Playas de Castellón) con un registro de 2:11:03. La segunda plaza fue para María Moreno (Delsur Coop La Palma) con 2:16:54. La tercera plaza fue para Julia Maroto (Ardillas-Escorial) con 2:17:13. Celia Castro se quedó a las puertas de la medalla, ya que hizo 2:17:66, por encima de la mejor marca personal que firmó en enero en Ourense al correr en 2:14:27.

Por su parte el pobrense Fabián Vidal (Atletismo Barbanza) pasó a la final el sábado al ganar su semifinal de 400 metros con un tiempo de 49.92. Peor le fueron las cosas al atleta del Mazí Darío Núñez,que fue quinto en su semifinal con 51.33, quedándose a menos de un segundo de meterse en la final. El domingo Fabián no se encontró cómodo desde el incio de la final, sin poder luchar por los puesto de honor, por lo que acabó sexto con un tiempo de 50.52. Venció Aarón Gastón con 48.59. Vidal cierra una temporada bajo techo que estuvo marcada por una enfermedad que no le dejó apenas competir, con el sexto puesto nacional y el título de campeón gallego, batiendo el récord gallego de la categoría, además de convertirse en el primer atleta Sub18 de Galicia en romper la barrera de los 50 segundos en los 400 metros lisos en pista cubierta.