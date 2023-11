Celta, Real Sociedad y Valencia, los preferidos de Luisito en Copa

El Arosa estará mañana en el bombo del sorteo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, que se llevará a cabo a las 13 horas en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Se sortearán un total de 28 enfrentamientos que se disputarán los días 5, 6 y 7 de diciembre.



El equipo arlequinado accede a esta ronda merced a la alineación indebida cometida por el Granada, que ha presentado un recurso ante Apelación. Pese a ello, el sorteo se realizará mañana con 56 equipos en el bombo, donde los vilagarcianos y el Astorga son los únicos representantes de Tercera RFEF. Ambos serán emparejados contra rivales de Primera División. No entran todavía en el sorteo Real Madrid CF, FC Barcelona, CA Osasuna y Club Atlético de Madrid, equipos que obtuvieron el derecho a participar en la Supercopa de España y están exentos en las dos primeras eliminatorias coperas.



Si en la primera eliminatoria el Arosa fue uno de los dos únicos clubes de Tercera que quedaron emparejados contra rivales de Primera, en esta segunda la ilusión en Vilagarcía es que caiga en suerte alguno de los más apetecibles de entre las 15 posibilidades. Los que más gustan entre la afición son Athletic Club, Real Sociedad, Sevilla, Celta, Betis, Valencia y Villarreal. Las otras posibilidades son las del líder Girona, Rayo Vallecano, Mallorca, Las Palmas, Alavés, Cádiz, Almería y Getafe.

Estos dos últimos son los equipos que menos entusiasman al técnico, Luisito Míguez. “Si tengo que escoger, escogería Celta, Real Sociedad y Valencia. El Sevilla ya no me gusta tanto. Al Getafe y al Almería no los quiero, pero que sea lo que Dios quiera”. El entrenador reconoce que volver a medirse a un Primera a principios de diciembre será un premio para la afición. “Lo principal es que la gente vuelva a disfrutar como disfrutó el día del Granada. La gente de Vilagarcía quiere que toque el Celta, pues si ellos son felices, yo también”.



El Arosa afronta el sorteo de la segunda ronda copera en una situación muy diferente al de la primera hace un mes. Sus tres últimas victorias seguidas le han catapultado a la zona alta de la tabla, a solo 3 puntos del segundo puesto que ocupa el Bergantiños, que visita el domingo A Lomba. El Arosa ya es el equipo menos goleado del grupo en solitario con solo 4 tantos en 10 jornadas. Esta solvencia, unida a que en las últimas jornadas está viendo puerta, ha desencadenado en las victorias con las que ha ido recortando puntos a rivales directos como UD Ourense y al propio Bergantiños, superando ya en la tabla a otros como el Rápido de Bouzas.