El Céltiga no pudo mantener en Beluso su ventaja y suma un empate “justo”

El Céltiga empató en As Laxes un partido en el que se adelantó mediada la segunda parte por medio de Adrián Rodríguez, pero que los locales empataron a falta de cinco minutos. Fue un partido muy igualado.

En el primer tiempo apenas hubo ocasiones y fue el Beluso el que estuvo mejor con el balón. Pese a ello, el Céltiga avisó con dos faltas de Pedro Delgado que no vieron puerta, y una ocasión muy clara de Adrián, que tras ganarse el espacio en área a la media vuelta remató a las manos del portero. Antes del descanso, la tuvo el Beluso en una falta muy protestada al borde del área que lanzó Aitor Aspas y el balón y el balón dio en la parte exterior del poste.



En la segunda parte, el Céltiga mejoró, con más continuidad. Avisó Adrián a pase de Julio, pero a la tercera no perdonó el delantero aprovechando una asistencia de Santi Figueroa tras un error en el despeje de un defensa local. El Beluso se fue hacia arriba y el Céltiga no pudo sentenciar a la contra. En una indecisión defensiva llegó el 1-1 con un disparo ajustado. “Nos pusimos 0-1 en un campo muy difícil, pero no fuimos capaces de cerrarlo”, lamenta Luis Carro, que pese a ello considera justo el resultado.

Ficha técnica:

CD Beluso: Iker González; Bruno (Álex Fernández, min.76), Iván Bermúdez (David, min.43), Diego (Jardi, min.67), Rubén Barreiro, Marcos Pastoriza, Bouzon (Diego, min.76), Joel, Aitor (Paredes, min.67), Lope, Jorge.

Céltiga: Manu Táboas; Santi Figueroa, Pedro, Javi Vidal (Giráldez, min.76, Óscar, Álex Fernández (Migui Sayar, min. 64) (Manu Bugallo, min.86), Julio Rey, Carlos, Adrián, Álex Rodríguez (Gregor, min.86), Guille Blanco (Nico, min.64).

Goles: 0-1 (Adrián, min.63), 1-1 (Jardi, min.85)

Árbitro: Domínguez González. Asistido por Blanco Alonso y Millos Alejandro.