El Céltiga se vuelve de vacío de Porriño

El Céltiga perdió esta mañana en el campo de O Lourambal en un partido con alternativas en el que mereció puntuar, pero en el que encajó el definitivo 3-2 cuando el Porriño se quedó en inferioridad numérica. Es la segunda derrota seguida del equipo de Luis Carro, de nuevo a domicilio, por lo que ve frenadas de momento sus aspiraciones de situarse en la parte alta de la clasificación.

El Céltiga hizo un primer tiempo aceptable. Se puso por delante muy pronto, a los cuatro minutos. Javi Domingo envió un balón en largo sobre Lezcano, que encontró a un Julio Rey que puso un pase atrás que remató al fondo de la red Guille. El equipo isleño tuvo el control del partido y gozó de dos buenas ocasiones para ampliar su renta, pero Lezcano no pudo materializarlas. A la media hora en una falta al borde del área llegó el empate. Rechazó el portero Jose Rey y marcó Brilhante.

Al inicio de la segunda parte, tras una segunda acción de balón parado de falta lateral, el Porriño dio la vuelta al marcador. El partido estaba siendo de tú a tú y la fortuna se alió con los locales, que no habían generado peligro. El disparo de Fontán dio en Javi Domingo y se coló en la portería visitante.

Reaccionó bien el Céltiga y acortó distancias en un penalti por mano a disparo de Álex Fernández. Jonás marcó desde los once metros. El partido entró en el último cuarto de hora con 2-2 en el marcador y totalmente abierto. El local Maikel vio dos amarillas casi consecutivas, la segunda por protestar, y el Porriño se quedó con diez. Pero justo después de la expulsión los locales armaron una contra tras un saque de banda a favor del Céltiga y acertaron en el 3-2, otra vez de Fontán.

El Porriño trató de que no hubiese continuidad en el juego en los últimos minutos. El Céltiga se volcó, tratando de profundizar por las bandas, y tuvo dos ocasiones claras para el 3-3. La primera fue doble, con remates de Jonás y Álex Fernández a las que respondió el portero Wendell. La segunda la tuvo Migui Sayar. El Céltiga se vuelve de vacío.

Ficha técnica

Porriño: Wendell Ferreira, Pedro (Diego López, min. 77), Cristóbal, Areal, Diego González, Fontán, Hugo Rodríguez (Óscar, min. 58), Mati, Telmo (Izan, min. 88), Brilhante (Maikel, min. 58) y Chisco.

Céltiga: Jose Rey, Nico, Javi Domingo (Javi Vidal, min. 87), Manu Bugallo, Álex Rodriguez, Óscar, Giráldez (Migui Sayar, min. 87), Davila (Pablo Pillado, min. 54), Julio Rey, Guille (Álex Fernández, min. 54) y Lezcano (Jonás, min. 70).

Goles: 0-1 Guille (min. 4); 1-1 Brilhante (min. 30); 2-1 Fontán (min. 53); 2-2 Jonás, de penalti (min. 76); 3-2 Fontán (min. 82).

Árbitro: Rodríguez García. Expulsó con doble amarilla al local Maikel en el minuto 80. Mostró amarilla a los locales Mati, Chisco, Fontán, Wendell, Izan, Cristóbal y Diego González, y al visitante Julio Rey.